الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات في الضفة ويحاصر مخيم طولكرم

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قوات الاحتلال في طولكرم

اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، ويواصل حصاره لمخيم طولكرم وسط اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

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وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، وحاصرته من كافة الجهات وفرضت منع التجول.


وأشار الشهود أن الجيش الإسرائيلي شرع بعملية تجريف بنية تحتية ومحال تجارية ومنازل، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.


وتحدث الشهود عن سماع صوت انفجارات بين الحين والأخر في المخيم.

وأوضحوا أن الجيش بدأ باخلاء عائلات فلسطينية من حي السوالمة في المخيم.
كما يحاصر الجيش الإسرائيلي مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وفتشت مركبات الإسعاف، بحسب الشهود.

بدورها، أفادت مصادر محلية للأناضول، أن الجيش اقتحم مدينة قلقيلية وداهم حي كفار سابا وسط اندلاع اشتباك مسلح مع فلسطينيين، بالإَضافة إلى سلسلة اقتحامات ليلية استهدفت بلدتي عزون وجيوس شرقي المدينة، ومخيم عسكر شرقي نابلس (شمال)، ومخيم الدهيشة وبلدات بمحافظة بيت لحم ، وبلدات في محافظة الخليل (جنوب).


وأكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية، لم يحدد عددهم.


وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة مخلفا إضافة إلى الاعتقالات 496 قتيلا ونحو 4 آلاف و950 جريحا، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى مساء السبت.


وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.-(الأناضول)


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