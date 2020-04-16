معا لحماية كبار السن من فيروس كورونا

عمان-الغد- يستمر معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، في سلسلة نشراته الصحية التوعوية في ظل أزمة فيروس كورونا، مقدما في النشرة الآتية إرشادات مهمة لحماية كبار السن من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

والبالغين من العمر ٦٥ عاماً وأكثر هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة لفيروس الكورونا، ولحمايتهم من الوباء الذي تكافح كل أجهزة الدولة للقضاء عليه، علينا اتباع الآتي:

• إذا كنت لا تقيم مع كبار السن قلل الزيارة وتواصل هاتفيا او عبر الانترنت.

• إذا كنت تقيم مع كبار السن فعليك ما يلي:

1. المحافظة على مسافة لاتقل عن متر بينك وبينهم.

2. الابتعاد عن المصافحة واللمس والعناق والتقبيل خاصة من قبل الأحفاد.

3. المواظبة على غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية عند دخول المنزل.

4. تطهير الأسطح بشكل دوري.

5. تهوية المنزل وتجديد الهواء للحفاظ على هواء نقي.

6. عزل أنفسنا عند الشعور بأي عرض مرضي.

7. منع الشعور بالوحدة لكبار السن وممارسة ما يمكن أن يستمتعوا به من قراءة، ومشاهدة تلفاز أو طهي، لأن الشعور بالمتعة يحميهم من الوحدة ويحسن صحتهم.

8. المحافظة على نشاط بدني والقيام ببعض التمارين أثناء جلوسهم.

9. توفير احتياجاتهم الغذائية وتقديم الغذاء الصحي لهم والذي يرفع مناعتهم.

10. تأمين ما يلزمهم من دواء وأغذية دون خروجهم من المنزل.

11. تشجيع أبنائهم المغتربين التواصل معهم عبر الإنترنت بدردشة عائلية اون لاين ان أمكن ذلك.

12. متابعة تناولهم الأدوية بمواعيدها.

13. تأجيل زيارات الطبيب غير الضرورية في الوقت الحالي إلا للحالات الطارئة.

14. الانتباه أن كبار السن يمكن أن يكون عندهم عرض غير نمطي مثل السقوط أو النسيان وعدم الإصابة بالحمى.

15. هذا الوقت العناية بكبار السن هم بركتنا لنقدم لهم الأمن والأمان والرعاية النفسية والاجتماعية والصحية.