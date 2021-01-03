106 مليارات دولار الإنفاق العالمي على تطبيقات الهواتف

إبراهيم المبيضين

عمّان- شهد العام 2020 اقبالا واستخداما متزايدا من قبل الناس لوسائل الاتصالات والتقنية الحديثة لتجاوز ومواجهة الآثار السلبية وتداعيات جائحة كورونا التي فرضت علينا مفاهيم وسلوكيات جديدة لم نتعود عليها من قبل مثل التباعد الجسدي والحجر المنزلي والتعلّم والعمل عن بعد، حيث كانت تطبيقات الهواتف الذكية بمختلف انواعها وخدماتها في صدار الاستخدام بحسب ما اظهر تقرير عالمي حديث نشرت نتائجه مؤخرا.

واظهر التقرير – الذي نشرته مؤخرا مؤسسة “سينسور تاور” البحثية العالمية– بان العام 2020 شهد استخداما كثيفا لتطبيقات الهواتف الذكية وصعود كبير لتطبيقات المكالمات الفيديوية والالعاب الالكترونية وتطبيقات التواصل والاجتماعات والمؤتمرات المرئية فضلا عن الاستخدام الكبير لتطبيقات الصحة والتعلم والتواصل الاجتماعي والتراسل بكافة اشكاله، وخدمات الفيديو عند الطلب وغيرها.

وذكر التقرير بان الإنفاق على تطبيقات الهواتف الذكية عبر متجري “ابل ستور ” و “جوجل بلاي ستور” على مستوى العالم خلال العام الماضي 2020 تجاوز 106 مليارات دولار.

وقال التقرير بأن انفاق المستهلكين على تطبيقات الهواتف الذكية زاد بنسبة تصل الى 24 % وذلك لدى المقارنة بحجم الانفاق المسجل في العام السابق 2019 والذي بلغ وقتها حوالي 85.2 مليار دولار.

واوضح التقرير بان الانفاق الكلي للمستخدمين على تطبيقات الهواتف الذكية توزع على النحو التالي: حوالي 69 مليار دولار الانفاق على التطبيقات عبر متجر “ابل ستور”، فيما حقق متجر “جوجل بلاي ستور” ما يقرب من 37 مليار دولار من العائدات.

ومن جهة اخرى ذكر التقرير بان تطبيقات الالعاب الالكترونية عبر المتجرين قد حققا الحصة الاكبر من حجم الانفاق الكلي على التطبيقات في العام 2020، حيث سجل الانفاق على الالعاب الالكترونية قرابة 76 مليار دولار مستحوذة على نسبة تقترب من 72 % من حجم الانفاق الكلي. واشار التقرير الى ان التطبيقات الاخرى ( غير الالعاب) قد سجلت قرابة 30 مليار دولار خلال العام الماضي.

واستعرض التقرير ابرز التطبيقات التي شهدت اكبر التحميلات والانفاق والاستخدام خلال العام الماضي ومنها تطبيق ” التيك توك”، وفي قطاع الالعاب الالكترونية تفوقت لعبة ” الببجي”.

واشار التقرير الى تطبيقات الاجتماعات المرئية مثل ” زووم” و ” جوجل مييت” و “مايكروسوفت تييمز” كانت من الاكثر استخداما خلال العام الماضي.