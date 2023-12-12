بينهم يهود.. أميركيون يحتجون على “الفيتو” ضد وقف إطلاق النار بغزة

شهدت مدينة نيويورك وقفة أمام مبنى البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، احتجاجاً على استخدام واشنطن قبل أيام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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وكالة الأناضول قالت، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن محتجين بينهم ليبراليون أمريكيون ويهود أرثوذوكس، تجمعوا أمام مبنى بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية.



رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات عليها شعارات، مثل: "أوقفوا الاحتلال"، و"وقف إطلاق النار الآن"، و"قاوموا الاحتلال".



كما ردد المحتجون هتافات مثل: "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الاحتلال بالكامل"، و"أعيدوا للفلسطينيين أرضهم"، و"نعم لليهودية، لا للصهيونية"، و"فلسطين ستتحرر".



محتجون يصلون أمام مقر البعثة الأمريكية/ الأناضول



بينما احتج المشاركون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل واستخدامها حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.



فيما أدى بعض المتظاهرين الصلاة أمام مقر البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة. واستمر الاحتجاج الذي جرى في ظل إجراءات أمنية مشددة، في شوارع منطقة مانهاتن.



الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.



تجدر الإشارة إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى مساء الإثنين 18205 قتلى و49645 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية. -وكالات

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