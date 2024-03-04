الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طالتها شظايا الحرب.. سياحة إسرائيل الوافدة في غرفة الإنعاش

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مستوطنون إسرائيليون يعيثون فسادا في الأراضي المحتلة

منذ خمسة شهور، تعيش صناعة السياحة في إسرائيل إحدى أسوأ فتراتها خلال الألفية الحالية، بتراجع عدد سياحها الأجانب، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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واعتبارا من الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلنت غالبية شركات الطيران العالمية، تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل، قبل أن يعيد بعضها الرحلات تدريجيا.


بينما ما تزال شركات الطيران الرئيسة، تنفذ قرار تعليق الرحلات حتى إشعار آخر، في وقت تقترب الحرب من دخول شهرها السادس، دون وجود أفق لحل نهائي.


ويظهر مسح أعدته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، أن السياحة الوافدة إلى إسرائيل خلال الربع الأخير 2023، تعتبر الأسوأ منذ انتفاضة الأقصى مطلع الألفية الحالية، مع استثناء عام كورونا 2020.


وفي الربع الأخير 2023، زار إسرائيل قرابة 180 ألف سائح، نزولا من 930 ألف سائح في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة هبوط بلغت 81.5 بالمئة.


ويشمل مصطلح السياحة الوافدة، الزوار الأجانب إلى إسرائيل، إلى جانب الزوار الإسرائيليين المغتربين، وهو ما يفسر وجود أرقام -ولو كانت متدنية- للسياح خلال شهور الحرب الثلاثة الأولى.


وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، بلغ عدد السياحة الوافدة إلى إسرائيل 89.7 ألف سائح، مقارنة مع 333.5 ألف سائح على أساس سنوي، بنسبة تراجع 73 بالمئة.
بينما بلغ عدد السياح في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، 38.3 ألف سائح، نزولا من 333.7 ألف سائح على أساس سنوي، بنسبة تراجع 78.5 بالمئة.


فيما بلغ عدد السياحة الوافدة 52.8 ألف سائح في ديسمبر/كانون أول الماضي، نزولا من 266.2 ألف سائح على أساس سنوي، بنسبة تراجع بلغت 80 بالمئة.


بينما بلغ إجمالي عدد السياحة الوافدة إلى إسرائيل في كامل 2023، نحو 3 ملايين سائح، وهو رقم ما يزال بعيدا عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، البالغة 4.5 ملايين سائح في 2019.


وبعد أن طالت صواريخ الفصائل الفلسطينية مدن السياحة في إسرائيل، ألغت غالبية شركات السياحة العالمية رحلاتها إلى البلاد.


وأبرز مدن السياحة الإسرائيلية، تل أبيب على البحر المتوسط، وإيلات على البحر الأحمر، ومدن أخرى كالقدس وحيفا ومستوطنات غلاف غزة والمدن الواقعة على الشمال مع لبنان.
وبسبب الحرب على قطاع غزة، تواجه إسرائيل توترات متصاعدة في الشمال مع حزب الله اللبناني، دفعت عشرات آلاف الإسرائيليين إلى اللجوء بعيدا عن أماكن سكنهم.


كذلك، تواجه مدينة إيلات جنوب إسرائيل، هجمات متقطعة تقودها جماعة الحوثي في اليمن، بطائرات مسيرة، بينما عانت القدس من أحد أسوأ مواسم السياحة الدينية اليهودية والمسيحية.


والشهر الماضي، قال مدير غرفة منظمي السياحة الوافدة إلى إسرائيل يوسي فتال، إن بلاده أصبحت دولة معزولة مثل كوريا الشمالية، مع إحجام عشرات الشركات عن الطيران إليها بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة.


وغرفة منظمي السياحة الوافدة إلى إسرائيل، تعتبر الهيئة التمثيلية في مجال السياحة الوافدة وتجمع معظم وكلاء السفر العاملين في هذا المجال.


وفي مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية بتاريخ 21 فبراير/شباط الماضي، قال فتال: "قبل الأزمة، كان هناك 250 شركة طيران تعمل في إسرائيل، والآن تعمل 45 شركة فقط".


وأضاف: "إسرائيل حاليًا معزولة تمامًا عن العالم، 80 بالمئة من الرحلات الجوية اليوم تشغلها طائرات من إسرائيل تابعة لشركة إلعال (الإسرائيلية)".


ومع وقف جميع شركات الطيران الأجنبية تقريبا رحلاتها من وإلى إسرائيل في الربع الأخير 2023، احتكرت شركة إلعال العديد من طرق الملاحة الجوية من وإلى تل أبيب.
ففي بداية الحرب، أصدرت شركة "العال" مرتين إخطارا بأنها تتوقع تلقي ضربة مالية من القتال في الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، لكن أصبح من الواضح الآن أن الصورة معاكسة تمامًا.


وقالت الشركة، الأسبوع الماضي في بيان: "في أعقاب وقف الرحلات الجوية من قبل الشركات الأجنبية وقدرة الشركة على تنفيذ التعديلات المطلوبة، أصبح الطلب على رحلاتنا أقوى مما كان متوقعا في السابق".


وفي عام 2023، أعلنت "العال" عن صافي أرباح قدره 117 مليون دولار، ارتفاعا من 109 ملايين دولار في عام 2022.


بينما في الربع الرابع 2023، بلغ صافي الربح 39.7 مليون دولار، بزيادة 370 بالمئة عن الربع المقابل من عام 2022.


وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولي؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".-(الأناضول)

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