الأحد 02 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الأمانة تبدأ رش وتعقيم مواقع حظائر الأضاحي ولمدة أسبوعين

WhatsApp Image 2023-07-02 at 11.58.10 AM
الأمانة تبدأ رش وتعقيم مواقع حظائر الأضاحي ولمدة أسبوعين
بدات امانة عمان امس عمليات رش وتعقيم مواقع حظائر بيع وذبح الاضاحي التي كانت اعلنت عنها وعددها 9 اضافة الى مسلخي عمان والماضونة اللذين تم تحديدهما لعمليات الذبح. اضافة اعلان

واشارت مدير دائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان المهندسة شتورة العدوان  ان فرق الدائرة بدات امس بعد تنظيف المواقع وتجريف التربة وإزالة النفايات واية بقايا لمعالم الحظائر ورفع الانقاض بعمليات رش وتعقيم شاملة.

وقالت " سيتم على مدار اسبوعين عمليات رش وتعقيم للمواقع وبواقع مرتين يومياً صباحاً ومساءً بمعقمات يتم رشها على الارضية والحاويات لقتل البكتيريا والجراثيم لحفظ السلامة والصحة العامة " . 

وبينت ان فرق دائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان ستعمل في الفترة المسائية على رش وتعقيم المناطق المحيطة بمواقع حظائر الاضاحي لمعالجة انتشار وتوالد الحشرات والذباب. 

ولفتت ان دائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان وبالتنسيق مع مناطق الامانة تعمل على رش وتعقيم مواقع لحظائر عشوائية اقيمت ضمن مناطق الامانة وذلك حفاظاً على الصحة العامة . 

واكدت على الجاهزية لاستقبال ملاحظات المواطنين من خلال الموقع الالكتروني للامانة والدخول الى نافذة ضبط ناقلات الامراض او الاتصال هاتفياً  على مركز الاتصال الموحد ( 102 او  117180 )
السفير آل ثاني يستقبل المباركين بعيد الأضحى (صور)

السفير آل ثاني يستقبل المباركين بعيد الأضحى (صور) 28 حزيران 2023

إنا لله وإنا إليه راجعون

الحاجة ميسر القطيشات في ذمة الله.. تفاصيل العزاء 28 حزيران 2023

فيديو

اللواء المعايطة يبعث برسالة إلى منتسبي الأمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك- (فيديو) 28 حزيران 2023

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة تتخللها المشاركة في ملتقى صن فالي 28 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-07-02 at 12.03.29 PM

صندوق الحسين للابداع والتفوق يصدر تقريره السنوي للعام 2022

منذ 51 دقيقة
معهد السياسة والمجتمع

خبراء وباحثون يدعون إلى الانتقال من مقاربة حل الدولتين إلى مقاربة إدارة الصراع

منذ2 ساعة
د.ابراهيم بدران

جهود الأردن.. وأعباء اللجوء

منذ14 ساعة
254429_1_1658571360

فعاليات مهرجان صيف الأردن تستمر اليوم وغدا

30 حزيران 2023
Untitled-1-456

الجمعة.. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في الأردن

30 حزيران 2023
السفارة الإماراتية في عمّان تنفذ مشروع الأضاحي من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية

السفارة الإماراتية في عمّان تنفذ مشروع الأضاحي من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية

29 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 التضليل في كلام المستشار

ماهر أبو طير |اليوم

عن قانون السير الجديد..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حكومة لتحسين الخدمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مستقبل الوظائف

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات | منذ14 ساعة
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 