الصفدي: إسرائيل احتلت معبر رفح.. ويجب أن يواجه نتنياهو عواقب حقيقية

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية احتلت معبر رفح وأغلقته أمام المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يعانون من الجوع، بدلا من إعطاء فرصة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

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وأضاف الصفدي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هجوم إسرائيل على رفح يهدد بمذبحة أخرى. ويجب التصرف بحزم وعلى الفور، كما يجب أن يواجه نتنياهو عواقب حقيقية.



ولفت الصفدي، في تصريحات نقلتها عنه قناة “الجزيرة”، إلى أن نتنياهو يريد إدامة الحرب وتوسعتها من أجل حماية مستقبله السياسي.



وأوضح أن نتنياهو يمهد لمجزرة جديدة في رفح، وعلى المجتمع الدولي منعه، مستدركا أن كل أفعال نتنياهو تؤكد أنه يريد تقويض جهود إتمام الصفقة.