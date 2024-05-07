الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: إسرائيل احتلت معبر رفح.. ويجب أن يواجه نتنياهو عواقب حقيقية

216115
وزير الخارجية أيمن الصفدي

 قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية احتلت معبر رفح وأغلقته أمام المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يعانون من الجوع، بدلا من إعطاء فرصة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

اضافة اعلان


وأضاف الصفدي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هجوم إسرائيل على رفح يهدد بمذبحة أخرى. ويجب التصرف بحزم وعلى الفور، كما يجب أن يواجه نتنياهو عواقب حقيقية.


ولفت الصفدي، في تصريحات نقلتها عنه قناة “الجزيرة”، إلى أن نتنياهو يريد إدامة الحرب وتوسعتها من أجل حماية مستقبله السياسي.


وأوضح أن نتنياهو يمهد لمجزرة جديدة في رفح، وعلى المجتمع الدولي منعه، مستدركا أن كل أفعال نتنياهو تؤكد أنه يريد تقويض جهود إتمام الصفقة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
file (18)

الصفدي: خطر توسع الحرب في المنطقة لا يزال قائما

24 نيسان 2024
1449495469083040200

الأوقاف تدين تدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك

18 نيسان 2024
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: لن نسمح لأي جهة بخرق أجواء الأردن

16 نيسان 2024
اقرأ أيضا
UsQcOscj6G_1715062908

الأردن يدين احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح

منذ1 ساعة
file (19)

الأردن يسير 35 شاحنة مساعدات إلى الأهل في غزة

منذ2 ساعة
مدير-هيئة-النقل-البري-المهندس-عبد-الرحيم-الوريكات-1203202301

إحالة عبد الرحيم الوريكات إلى التقاعد

منذ2 ساعة
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يلتقي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن

منذ4 ساعة
رئيس الأركان يزور سلاح الهندسة الملكي ومجموعة نقل المواد والمحروقات

الحنيطي يزور سلاح الهندسة الملكي ومجموعة نقل المواد والمحروقات

منذ21 ساعة
أيمن الصفدي

الصفدي: الفلسطينيون يواجهون خطر مجزرة أخرى في رفح

06 أيار 2024
افكار و مواقف

الحرب في الجنوب مؤجلة فقط

ماهر أبو طير |اليوم

عمال "ديلفري" محرم عليهم دخول مستشفيات!

محمود خطاطبة |اليوم

بعض المؤشرات النقدية تحت المجهر

سلامة الدرعاوي |اليوم

التراشق الإيراني الإسرائيلي

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل هذا ما تفضله إسرائيل؟

سميح المعايطة |اليوم

احتجاجات الجامعات الأميركية إلى أين؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات | منذ18 ساعة
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات | منذ18 ساعة
Untitled-1

"غرب" المعايير المزدوجة‏

ترجمات | منذ18 ساعة
مشارك في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

نتنياهو غير مؤهل للخدمة؛ وعليه أن يستقيل الآن

ترجمات |05 أيار 2024
‏شرطة نيويورك تقتحم احتجاج جامعة نيويورك المؤيد لفلسطين - (أرشيفية)

التضامن مع فلسطين في أميركا: من الاحتجاج إلى المقاومة‏

ترجمات |05 أيار 2024
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |04 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

منخفض

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj
 
 