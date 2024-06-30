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الأحد 30 حزيران 2024
12:40 م
العثور على جثتين في منطقة صحراوية نائية.. وفتح تحقيق
مديرية الأمن العام
عُثر على شخصين متوفيين في منطقة صحراوية نائية ضمن اختصاص البادية الجنوبية بعد بلاغ ورد عن تغيّبهما، حيث جرى إخلاء الجثّتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق في الحادثة
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