 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة .

 
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان ، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية .

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وأضافت دائرة الأوقاف أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

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