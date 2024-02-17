السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء التسجيل إلكترونيا في معاهد مؤسسة التدريب المهني غدا (رابط)

مؤسسة التدريب المهني
مؤسسة التدريب المهني
أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن البدء باستقبال طلبات القبول والتسجيل للدور الأول للعام التدريبي 2024 / 2025، ابتداء من يوم غد الأحد، بعد أن أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات الملتحقين الجدد بالبرامج التدريبية التي تعقدها ضمن التخصصات المهنية المتاحة.اضافة اعلان
وقال مدير عام المؤسّسة المهندس أحمد الغرايبة، في تصريحٍ لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إنّ المؤسسة تبدأ غدا الأحد، استقبال طلبات الانضمام للبرامج التدريبية النوعية في معاهد المؤسسة للعام التدريبي 2024 _2025 إلكترونياً، باستخدام نافذة التسجيل الإلكتروني ereg.vtc.gov.jo، مؤكداً أنه بإمكان الراغبين بالتسجيل أيضاً زيارة أقرب معهد تدريب مهني للمساعدة في عملية القبول والتسجيل.
وأكد الغرايبة، أنَّ عملية القبول والتسجيل "إلكترونيا" تأتي ضمن عملية التحول الرقمي، بحيث تتوافق مع التوجيهات الملكية بتطوير منظومة التدريب المهني ليتوافق مع المعايير الدولية، ولتسهيل وصول خدمات التسجيل والدفع الإلكتروني للشباب الذكور والإناث بالمحافظات جميعها.
كما أكد، أهمية الالتحاق بالتدريب المهني والتقني كخيار استراتيجي لبناء الوطن ومكافحة الفقر والبطالة، حيث تعمل المؤسسة على تفعيل التوجيه المهني والإرشاد وربط البرامج المطروحة بحاجات سوق العمل، والشراكة مع القطاع الخاص وتحديث المناهج وتحسين القدرات الإدارية والفنية للموارد البشرية لتواكب التطور الحاصل في سوق العمل.
وأضاف، أن وجود أعداد كبيرة من حملة الشهادات الذين توجهوا للتدريب المهني بهدف اكتساب مهارات جديدة وإيجاد فرص عمل لهم في السوق المحلي والإقليمي، يؤكد تغير النظرة المجتمعية والتحسن في صورة التدريب المهني لدى المجتمع عموماً والشباب الأردني خاصة.
وبلغ عدد حملة الشهادات الجامعية والدبلوم الملتحقين في برامج مؤسسة التدريب المهني حوالي3521 متدربا ومتدربة، بالإضافة إلى 4968 متدربا من حملة الثانوية العامة.
من جانبه، ذكر مدير القبول والتسجيل المهندس رمزي الحروب، أنّ هناك مزايا متعددة للملتحقين في معاهدِ التدريب المهني ومنها الالتحاق في البرامجِ التدريبية مقابل رسوم رمزية، وحصول المتدرب على شهادةٍ معتمدة ومعترف بها لدى ديوان الخدمة المدنية، وتنوع البرامج التدريبية وشموليتها بهدف الحصول على فرص عمل حقيقية، إضافة إلى إمكانية استبدال الشهادة بشهادةِ مزاولة المهنة.
وبين أن شروط القبول والتسجيل والوثائق المطلوبة موجودة في نافذة التسجيل الإلكتروني المعلن عنها، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على البرامج التدريبية المعتمدة في معاهد المؤسّسة بجميع المحافظات.
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