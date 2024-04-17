الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دعوة المسافرين للتواصل مع الشركات بشأن حجوزاتهم للخليج

مطار دبي
مطار دبي

دعت هيئة تنظيم الطيران المدني المسافرين للتواصل مع شركات الطيران بشأن حجوزاتهم؛ للتأكد من مواعيد الرحلات ومراجعتهم بشأن رحلات جرى إعادة جدولتها.

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وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن الإجراء يأتي في ظل الأحوال الجوية التي شهدتها بعض دول الخليج العربي في اليومين الماضيين، وأدت إلى إلغاء أو تغيير موعد بعض رحلات الطيران من و إلى الأردن.


وكانت مطارات دبي طلبت من المسافرين عدم التوجه إلى المطار إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة.
وأفادت بوجود تأخير في جدول الرحلات وتحويلات في مسار عدد آخر منها بشكل مستمر.
(بترا)

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