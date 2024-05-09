الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر الأداء يطلق "امتثال" لمراقبة أداء الهيئة المستقلة للانتخاب

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الهيئة المستقلة للانتخاب
أطلق مركز مؤشر الأداء "كفاءة"، مؤشر امتثال لمراقبة أداء الهيئة المستقلة للانتخاب ومدى التزامها بالمعايير الاقليمية والدولية والقوانين الناظمة والممارسات المثلى. اضافة اعلان

المؤشر والذي تم تصميمه وفق منهجية تعتمد على عمليات قياس وتقييم كمية ونوعية لـ 34 مؤشر ضمن 12 محور رئيس، يهدف الى دعم رؤية ومسيرة التحديث السياسي والعملية الديمقراطية لضمان اجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وفق أفضل المعايير، وذلك تزامنًا مع الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وتتضمن المحاور الرئيسية لمؤشر الامتثال ضمان الوصول غير المقيد إلى صناديق الاقتراع، وسريّة التصويت، والتعددية الحزبية والمنافسة الحرة، والإشراف الدولي والمحلي على الانتخابات، والتوعية والتثقيف الانتخابي، وتسجيل الناخبين، وإدارة شكاوى الانتخابات، وتوفر ودقة ووضوح المعلومات، وحماية بيانات الناخبين، ومراقبة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، والعدالة والتساوي في الوصول إلى وسائل الإعلام، وشفافية نتائج الانتخابات.
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