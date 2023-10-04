الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لـ"ممارسة العمل الأكاديمي بالجامعات والكليات الرسمية"

الجامعة الأردنية - (أرشيفية)
الجامعة الأردنية
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الرسمية والكليات الجامعية الرسمية لسنة 2023.اضافة اعلان
ويأتي مشروع النظام بهدف مراعاة أحكام المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية النافذ، الذي قصر تطبيق أحكام هذا النظام على الجامعات والكليات الجامعية الرسمية، ولتحديد مؤسسات التعليم العالي التي يشملها هذا النظام وفقا لأحكام هذه المادة، بالإضافة إلى إعادة بلورة مفاهيم النظام، وصلاحيات لجنة ممارسة العمل الأكاديمي، لتنسجم مع الواقع التطبيقي.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة لسنة 2023، الذي يأتي لغايات تشجيع إنشاء دور الحضانة في المناطق البعيدة والنائية، وإيجاد حضانات دامجة لفئة الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم الفتيات اللاتي يرغبن في العمل من المنزل، وتمكين المرأة العاملة من إيجاد بيئة آمنة ومحفزة لقدرات أطفالها.
كما يهدف مشروع النظام إلى تسهيل إجراءات ترخيص دور الحضانة في أماكن العمل الخاصة، إنفاذا لأحكام قانون العمل وأتمتة هذه الإجراءات وتعزيز الرقابة القانونية، بما يكفل إيجاد ظروف ملائمة لحضانة الأطفال، وغيرها من الأمور الأخرى التي يسعى إلى تنظيمها.
ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2023، بهدف دعم وتشجيع الصناعات الوطنية، وذلك بتخفيض البدل المفروض على المواد الأولية للمكسرات لتصبح 3 بالمئة، بدلا من 5 بالمئة من قيمتها، وبالتالي توفيرها بأسعار معقولة ومنافسة.
كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2023، ومشروع نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2023.
ويهدف كلا المشروعين إلى إلغاء رخصة المكتبة الصادرة عن هيئة الإعلام، واستبدالها بمنظومة إبلاغ أو عملية تسجيل مبسطة لا تخضع للترخيص، وذلك لتخفيف العبء على طالبي الترخيص من أصحاب المكتبات وتسهيل الإجراءات عليهم، من خلال الاكتفاء بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2023-09-27 at 12.36.45 PM

رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء: مطعوم MR آمن وفعال وضروري لمنع اصابة الاطفال بالحصبة والحصبة الألمانية

27 أيلول 2023
اقرأ أيضا
مبنى وزارة العمل-(أرشيفية)

"العمل" تتابع ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام مع الجهات الرقابية

منذ1 ساعة
عالم أردني ينجح في إنتاج نباتات خالية من الأمراض

عالم أردني ينجح في إنتاج نباتات خالية من الأمراض

منذ4 ساعة
6.jpg-2acb73fe-3f6c-4613-917c-85f5ab0e8570

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدّد اجراءاته العسكرية في البلدة القديمة

منذ6 ساعة
أطفال سوريون لاجئون في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق-(أرشيفية)

"الأغذية": %12 انخفاض عدد اللاجئين المتلقين للمساعدات في الأردن

منذ16 ساعة
1696318823353

البترا على أعتاب المليون زائر للمرة الثانية في تاريخ سياحتها

03 تشرين الأول 2023
تنقلات وتشكيلات إدارية ‏في وزارة الداخلية

تشكيلات إدارية بوظيفة مدير قضاء في الداخلية

03 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

القدح في برنامج المطاعيم الوطني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟

ماهر أبو طير |اليوم

حصبتنا هيبتنا

سائد كراجة |اليوم

بريكس إلى بريكس بلس

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات | منذ17 ساعة
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات | منذ17 ساعة
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
 