الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلامية برازيلية تسخر من دموع نيمار.. واللاعب يرد

نيمار
نيمار

تعرض نيمار نجم الهلال السعودي، لسخرية واضحة من الإعلامية البرازيلية بيترا بيرتولازي، بسبب البكاء عقب الخروج من كأس العالم 2022.


وكان المنتخب البرازيلي قد ودع المونديال من دور الثمانية بالخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح 2-4، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

ونشرت بيترا بيرتولازي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، انتقدت خلاله الجيل الحالي للمنتخب البرازيلي مقارنة بالأجيال السابقة، وخاصة في عصر الأسطورة بيليه.


وقالت خلال فيديو من إحدى المقابلات قبل 48 ساعة "أعتقد أن سبب خسارة المنتخب البرازيلي في كأس العالم، هو وجود لاعبين يقومون بصبغ شعرهم ثم يبكون بعد الخسارة".

وأضافت "انظر لتصرفات هؤلاء اللاعبين مقارنة بالأجيال السابقة، لقد كنا نمتلك لاعبين أقوياء وغاضبون، أما اليوم فقط يبتسمون".

وتابعت "هناك لاعب أيضا من الجيل الحالي يقوم بالاعتناء بمظهر حاجبه، وأعتقد أنه لا توجد مقارنة مع الأجيال السابقة".

وظهر خلال مقطع الفيديو، مجموعة من الصور لنجوم المنتخب البرازيلي، وعلى رأسهم نيمار وهو يبكي.

وقرر نيمار، التعليق على هذا الفيديو اليوم الأحد، عبر حساب الإعلامية البرازيلية بقوله "في داخلي الكثير من الكلام الذي أريد قوله لكي، ولكنهم لن يتركوني"، في إشارة لهجوم المنصات الإعلامية عليه.

من جهة أخرى، يواصل نيمار الخضوع لبرنامجه التأهيلي في الهلال تمهيدا لعودته إلى الملاعب، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي. وكالات

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