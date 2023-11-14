رياض محرز: أنا الأحق بالكرة الذهبية الإفريقية

أكد النجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي أن إنجازاته في موسم 2022ـ2023 تجعله الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية الإفريقية لأفضل لاعب.



وسيمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في 11 ديسمبر المقبل، جائزة أفضل لاعب إفريقي لموسم 2022-2023، والمعروفة أكثر باسم الكرة الذهبية الإفريقية في حفل سيقام في مدينة مراكش المغربية.

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وتحدث محرز، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن موسمه الماضي الذي كان رائعا، عن فرصه في التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي، وسط المنافسة من قبل العديد من النجوم الذين تألقوا في أوروبا.



وقال نجم مانشستر سيتي السابق: "بالنسبة للكرة الذهبية الإفريقية هناك دائما محمد صلاح وساديو ماني من المرشحين بلا شك للتتويج مثل كل موسم، ولكن على الصعيد الجماعي كان الموسم صعبا عليهما، أنا فزت بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، وباعتبار المباريات الدولية فقد سجلت 20 هدفا وصنعت 15 هدفا".



وتابع: "لقد كنت من أفضل اللاعبين أداء في الدوري الإنجليزي، وكذلك في كأس الاتحاد، وأقل تأثيرا في دوري الأبطال، وطوال المواسم الماضية، كنت دائما مؤثرا في هذه البطولة المميزة".



وأردف الدولي الجزائري: "لقد سمعت أن هناك من يدفع من أجل أن يحصل ياسين بونو على جائزة أفضل لاعب إفريقي بعد تتويجه بالدوري الأوروبي وتألقه في كأس العالم مع المغرب، ولكن بكل حال من الأحوال لا شيء يمكن مقارنته بالثلاثية التاريخية التي توجت بها مع مانشستر سيتي.. لذلك سنرى".