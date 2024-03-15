الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ليفربول يرغب في التعاقد مع المصري عمر مرموش

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المصري عمر مرموش نجم فرانكفورت الألماني
كشفت تقارير صحفية ألمانية عن أن المصري عمر مرموش، لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني، بات على أعتاب نادي ليفربول الإنجليزي، وأنه سيكون أولى صفقات النادي خلال الميركاتو الصيفي.اضافة اعلان

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن إدارة "الريدز" ترغب في التعاقد مع اللاعب المصري الذي يتابعه أرسنال أيضا.

يشار إلى أن الدولي المصري ارتبط اسمه أيضا بالانتقال إلى كل من ناديي توتنهام ونيوكاسل.

ويسعى ليفربول ليكون مرموش (25 عاما) بديلا لمحمد صلاح الذي قد يرحل إلى الدوري السعودي.

وينتهي عقد صلاح (31 عاما) مع ليفربول الصيف المقبل، وهو محل اهتمام عدد من الأندية السعودية الكبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرانكفورت قد يطلب 50 مليون يورو مقابل مرموش الذي تبلغ قيمته حاليا 15 مليون يورو.

ويمتد عقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف 2027.
 

ولفتت الصحيفة إلى أن ليفربول يعول على صلاح لإقناع مرموش بالانتقال إلى "أنفيلد" خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن مرموش والفرنسي إبراهيما كوناتي (مدافع الليفر) يمثلهما وكيل اللاعبين نفسه.

وتألق مرموش الذي انضم إلى فرانكفورت مجانا الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع فولفسبورغ، مما جعله إحدى مفاجآت الموسم في البوندسليغا.

و أحرز مرموش 15 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى في 32 مباراة شارك فيها هذا الموسم مع فرانكفورت في جميع المسابقات.
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