وفاة لاعب جزائري شاب بعد حادثة في الملعب (فيديو)

توفي لاعب كرة القدم الجزائري الشاب وسيم جزار البالغ 17 عاما بعد أسبوع واحد من تعرضه لإصابة على مستوى الرأس خلال مباراة جمعت فريقه نجم وادي ماء وفريق أمل مراونة.



وفي مشهد مؤلم، ظهر اللاعب الشاب في مقطع فيديو ينطح الكرة برأسه قبل أن يتعرض يتعرض لاصابة اثر تدخل من مدافع منافس، فسقط ارضاً وارتطم رأسه بالارض وبقي من دون حراك، قبل أن يتم نقله للمستشفى ليدخل في غيبوية لأسبوع فارق بعدها الحياة .



ونعى الاتحاد الجزائري اللاعب في بيان عبر موقعه الرسمي على منصة "إكس" مقدما التعازي الى محبيه وناديه وعائلته .

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