الأربعاء 10 نيسان 2024
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6 أهداف.. قمة ريال مدريد ومان سيتي تخطف الأنظار

مواجهة مثيرة بين مانشستر سيتي وريال مدريد
مواجهة مثيرة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

تبادل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي التقدم في النتيجة، قبل أن يتعادلا 3-3 في مباراة مثيرة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو الثلاثاء.

وبعدما تقدم برناردو سيلفا مبكرا لسيتي من ركلة حرة ماكرة، عاد صاحب الأرض بهدفين في غضون دقيقتين بعدما اصطدمت تسديدة إدواردو كامافينغا في قدم المدافع روبن دياز ليسجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 12 قبل أن يجعل رورديغو النتيجة 2-1 من هجمة مرتدة.

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وأهدر ريال مدريد عدة فرص في الشوط الثاني ليستغل سيتي الأمر ويدرك فيل فودن التعادل بتسديدة قوية من حافة المنطقة بالدقيقة 66 ومن نفس الطريقة سجل زميله يوسكو غفارديول بعدها بخمس دقائق.

 

لكن فيدريكو فالفيردي رفض خسارة فريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من فينيسيوس جونيور.


وتقام مباراة العودة على ملعب سيتي، حامل اللقب، يوم 17 أبريل الجاري.

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