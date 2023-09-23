السبت 23 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

أندية المحترفين تجتمع غدا لاتخاذ قرار هام

WhatsApp Image 2023-09-23 at 7.18.37 PM
صورة ارشيفية
تعقد الأندية المنافسة في دوري المحترفين لكرة القدم مساء الأحد، اجتماعا لمناقشة تعليق مشاركتها في البطولة. 

وقال مصدر مطلع إن الاجتماع سيعقد في مقر النادي الفيصلي عند الساعة الخامسة مساء الأحد، لبحث تعليق المشاركة إضافة إلى إمكانية مناقشة المخرجات التي ستفسر عنها الخلوة التي تعقدها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم.اضافة اعلان

ووصل عدد الأندية التي لم تخض مباريات الجولة 6 من الدوري، إلى 10، بانتظار المباراة الأخيرة من الجولة بين فريقي معان والسلط.

ونفذت تلك الأندية اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقررا انطلاقها الخميس، وذلك بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر وهو ما لم ينفذه الاتحاد.

وتعقد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، خلوة، السبت، تناقش فيها الخطة الاستراتيجية لاتحاد اللعبة لـ4 أعوام مقبلة وتركز على المنتخبات الوطنية، بحسب نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، مشيرا إلى أن جزءا من الاجتماع سيتطرق إلى "تمكين الأندية".

وتطالب الأندية بتوفير 200 ألف دينار لكل منها مبلغ بدل رعاية، بحسب كتاب اطلعت "المملكة" عليه. المملكة 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
لاعب سحاب أحمد طنوس يضرب الكرة برأسه أمام لاعبي الجليل بلقاء سابق بين الطرفين - (من المصدر)

الجليل وسحاب يلتقيان بافتتاح الجولة الخامسة بدوري المحترفين اليوم

14 أيلول 2023
من مباريات دوري المحترفين - (من المصدر)

توقف الدوري.. بيئة خصبة لـ"زعل" اللاعبين وهروب الإداريين

29 آب 2023
اقرأ أيضا
382986971_1326124514709321_4018149904438901522_n

اتحاد كرة القدم يبدأ سلسلة اجتماعاته لإطلاق الخطة الاستراتيجية (2023-2028)

منذ2 ساعة
نادي الجزيرة

نادي الجزيرة ينهي قضية الحجز على أمواله

منذ3 ساعة
السلط يحقق فوزا كبيرا على الحسين بدوري كرة اليد

السلط يحقق فوزا كبيرا على الحسين بدوري كرة اليد

منذ3 ساعة
أسماء أبو ربيع

أبو ربيع و الكيلاني تستعدان لخوض منافسات المسدس في الآسياد

منذ9 ساعة
381160438_898411848510266_2613407044663866692_n

المنتخب الوطني لكرة السلة يكثف تدريباته استعدادا للألعاب الآسيوية

منذ9 ساعة
المنتخب الوطني للملاكمة

الحسنات و الكسبة يفتتحان منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الآسيوية

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سياحة المؤتمرات.. الغائبة عن المخططين

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن وإسرائيل في استطلاعات الرأي العام

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا "9/11"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خصخصة الأندية

سلامة الدرعاوي |اليوم

خطاب الملك.. مضامين إنسانية وحقوقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

التضخم المتزايد عالميا: تحديات وتدابير

رعد التل |اليوم
ترجمات
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات | منذ2 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
 