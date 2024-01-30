اتحاد عمان والأرثوذكسي يواصلان صدارتهما لـ"سلة الناشئين".. و7 مباريات اليوم

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

تقام اليوم مباراتان في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، ضمن إياب المرحلة الثانية من منافسات دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا الجليل وكفريوبا عند الساعة 4 مساء في "ديربي الشمال"، تليها مواجهة غزة هاشم وضيفه الرياضي عند الساعة 6 مساء.وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الإنجليزية على الرياضي (60-53) في لقاء برز فيه لاعبه يامن حتر بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 24 نقطة و12 متابعة وتمريرتين وستيل بفاعلية 28، كما تغلب اتحاد عمان على غزة هاشم (57-25) في لقاء برز فيه لاعبه عبدالمجيد شديفات بتسجيله 18 نقطة و7 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 13.ولم يواجه الأرثوذكسي صعوبات كبيرة في تخطي عقبة كفريوبا (82-25) في لقاء برز فيه لاعبه عبدالله دعيس بتسجيله 17 نقطة و4 متابعات وتمريرتين وستيل بفاعلية 19، وتغلب نجوم الأرثوذكسي على الجليل (69-45) في لقاء برز فيه لاعبه فيصل دعيبس بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و10 متابعات وتمريرة و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 20.وفاز نجوم اتحاد عمان على شباب بشرى بنتيجة (49-47)، في مباراة مثيرة برز فيها زيد هلس من جانب لاعبي نجوم اتحاد عمان بتسجيله 19 نقطة و9 متابعات وتمريرة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 25، فيما برز زيد غرايبة من جانب بشرى بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 14 نقطة و10 متابعات وتمريرة و5 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 26.وواصل الأرثوذكسي صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، يليه نجوم اتحاد عمان بـ12 نقطة، ويأتي فريقا نجوم الأرثوذكسي والجليل في المركزين الثالث والرابع تواليا بـ11 نقطة، وشباب بشرى خامسا بـ8 نقاط، وكفريوبا سادسا بـ7 نقاط.ويعتلي اتحاد عمان جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، يليه الإنجليزية ثانيا بـ10 نقاط، ويأتي الرياضي وغزة هاشم في المركزين الثالث والرابع تواليا بـ7 نقاط، وبيت ايدس خامسا بـ6 نقاط.وفي بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، تقام اليوم 5 مباريات ضمن ذهاب المرحلة الأولى، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة مباريات، الرياضي والإنجليزية عند الساعة 4 مساء، ونجوم اتحاد عمان والمقاولين عند الساعة السابعة مساء، وهما اللقاءان اللذان سيتم بثهما عبر المنصات الرقمية لـ"الغد"، ويتوسطهما لقاء الأهلي ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5:30 مساء.وتستضيف صالة الحسن التدريبية مباراتي، دير أبي سعيد وبيت ايدس عند الساعة 4 مساء، وكفريوبا مع المفرق عند الساعة 5:30 مساء.