الشلبي: مهمة الجليل صعبة مع تغيير في الفريق 3 مرات

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - أكد المدير الفني لفريق الجليل أحمد الشلبي، أن تغيير جلد فريقه خلال الموسم الحالي 3 مرات، من خلال حضور عدد كبير من اللاعبين في بطولة الدرع، وآخر بمرحلة الذهاب من دوري المحترفين، ولاعبين آخرين بمرحلة الإياب، ساهم في إبعاد الفريق عن احتلال مراكز آمنة وحلوله بالمركز الثاني عشر والأخير ببطولة الدوري.وبين الشلبي في حديثه لـ "الغد"، أن السبب في تدهور مستوى ونتائج الفريق من مباراة لأخرى، وفقدانه النقاط بصورة كبيرة، يعود إلى قلة الإنسجام بين اللاعبين نظرا لتغير المنظومة من فترة لأخرى، إلى جانب قلة عدد التدريبات في مراحل ماضية بسبب عدم التزام الإدارة بمنح الللاعبين الرواتب بصورة منتظمة.وتابع: "الظروف المالية الصعبة التي عصفت بنادي الجليل وبقية أندية المحترفين، تسببت في تدهور نتائج الفريق، علما بأنني والجهاز الفني الحالي، وعددا كبيرا من اللاعبين الذين كانوا متواجدين مع الجليل منذ بداية الموسم، لم نحصل سوى على مبلغ قليل من أصل رواتب 8 أشهر".وكان الشلبي قد تواجد في الجهاز الفني السابق لفريق الجليل منذ بداية الموسم مع المدرب محمد العبابنة، قبل أن يتم الاتفاق بين إدارة النادي والعبابنة على فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، ليتولى الشلبي مهمة المدير الفني مؤخرا، لاستكمال ما تبقى من دوري المحترفين، علما بأنه ساهم في صعود الجليل لمصاف أندية الكبار الموسم الماضي، بتوليه مهمة الإدارة الفنية لفترة طويلة.وواصل: "نجحت في الوصول مع الجليل للمرة الأولى لدوري المحترفين في العام 2011 عندما كنت قائدا ولاعبا بصفوف الفريق، ولكن الفريق خلال مرتين سابقتين صعد بها للمحترفين لم يتمكن من الثبات لموسم آخر، وأتمنى أن أحقق هذا الإنجاز رغم صعوبة المهمة".وكشف الشلبي عن قدرة فريقه في تحقيق نتائج إيجابية المرحلة المقبلة، والابتعاد عن المركز الأخير، نظرا لأن مواجهته مع فرق متنافسة معه على البقاء بدوري المحترفين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفرق التي تحتل المراكز الأخيرة ستواجه فرق المقدمة، وستعاني من جمع النقاط العديدة حسب وصفه.وزاد: "هناك تقارب كبير بين مستوى غالبية فرق دوري المحترفين في الطابق السفلي من جدول الترتيب، والمكون من 7 فرق تقريبا، وجميع الفرق مهددة بالهبوط ولديها أيضا فرصة البقاء بين الكبار لموسم آخر، نظرا للتقارب النقطي فيما بينها".ولفت الشلبي إلى أن الفريق كان قادرا على الثبات في مراكز آمنة منذ فترة مبكرة من زمن البطولة، إلا أن سوء التخطيط للموسم وعدم إدارة الأمور المالية بالشكل المطلوب، أدى إلى تخبط الجليل بالنتائج ومنافسته على النجاة من الهبوط حتى الجولات الأخيرة، موضحا بأن مغادرة عدد كبير من اللاعبين المميزين بين مرحلتي الذهاب والإياب كانت لأسباب مادية، ودون الرجوع للجهاز الفني.واستطرد: "لجأنا في مرحلة الإياب إلى التعاقد مع لاعبين يمتلكون خبرات بدوري المحترفين لكنهم يمثلون حاليا فرقا في دوري الدرجة الأولى، فكان التعاقد مع أسماء جيدة لديها القدرة على تقديم الإضافة مثل صهيب الوهيبي، عودة خزاعلة، يوسف أبو اللقايا، خالد العثامنة، عدي إرقيبات، طارق تيم، وخلدون الخزامي الذي ننتظر عودته من الاصابة، إضافة إلى أحمد الخصاونة ومحمد جنيدات والمحترف السوري علي المصري".ويرى الشلبي بأن المنافسة على لقب دوري المحترفين ما تزال قائمة بين الحسين إربد والفيصلي حتى الجولة الأخيرة، مفيدا بأن المواجهة التي ستجمع الطرفين في الجولة الحادية والعشرين في مدينة إربد ستكون الحاسمة على اللقب.