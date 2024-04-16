الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الشلبي: مهمة الجليل صعبة مع تغيير في الفريق 3 مرات

Untitled-1
المدير الفني لفريق الجليل أحمد الشلبي - (من المصدر)
عمان - أكد المدير الفني لفريق الجليل أحمد الشلبي، أن تغيير جلد فريقه خلال الموسم الحالي 3 مرات، من خلال حضور عدد كبير من اللاعبين في بطولة الدرع، وآخر بمرحلة الذهاب من دوري المحترفين، ولاعبين آخرين بمرحلة الإياب، ساهم في إبعاد الفريق عن احتلال مراكز آمنة وحلوله بالمركز الثاني عشر والأخير ببطولة الدوري.اضافة اعلان
وبين الشلبي في حديثه لـ "الغد"، أن السبب في تدهور مستوى ونتائج الفريق من مباراة لأخرى، وفقدانه النقاط بصورة كبيرة، يعود إلى قلة الإنسجام بين اللاعبين نظرا لتغير المنظومة من فترة لأخرى، إلى جانب قلة عدد التدريبات في مراحل ماضية بسبب عدم التزام الإدارة بمنح الللاعبين الرواتب بصورة منتظمة.
وتابع: "الظروف المالية الصعبة التي عصفت بنادي الجليل وبقية أندية المحترفين، تسببت في تدهور نتائج الفريق، علما بأنني والجهاز الفني الحالي، وعددا كبيرا من اللاعبين الذين كانوا متواجدين مع الجليل منذ بداية الموسم، لم نحصل سوى على مبلغ قليل من أصل رواتب 8 أشهر".
وكان الشلبي قد تواجد في الجهاز الفني السابق لفريق الجليل منذ بداية الموسم مع المدرب محمد العبابنة، قبل أن يتم الاتفاق بين إدارة النادي والعبابنة على فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، ليتولى الشلبي مهمة المدير الفني مؤخرا، لاستكمال ما تبقى من دوري المحترفين، علما بأنه ساهم في صعود الجليل لمصاف أندية الكبار الموسم الماضي، بتوليه مهمة الإدارة الفنية لفترة طويلة.
وواصل: "نجحت في الوصول مع الجليل للمرة الأولى لدوري المحترفين في العام 2011 عندما كنت قائدا ولاعبا بصفوف الفريق، ولكن الفريق خلال مرتين سابقتين صعد بها للمحترفين لم يتمكن من الثبات لموسم آخر، وأتمنى أن أحقق هذا الإنجاز رغم صعوبة المهمة".
وكشف الشلبي عن قدرة فريقه في تحقيق نتائج إيجابية المرحلة المقبلة، والابتعاد عن المركز الأخير، نظرا لأن مواجهته مع فرق متنافسة معه على البقاء بدوري المحترفين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفرق التي تحتل المراكز الأخيرة ستواجه فرق المقدمة، وستعاني من جمع النقاط العديدة حسب وصفه.
وزاد: "هناك تقارب كبير بين مستوى غالبية فرق دوري المحترفين في الطابق السفلي من جدول الترتيب، والمكون من 7 فرق تقريبا، وجميع الفرق مهددة بالهبوط ولديها أيضا فرصة البقاء بين الكبار لموسم آخر، نظرا للتقارب النقطي فيما بينها".
ولفت الشلبي إلى أن الفريق كان قادرا على الثبات في مراكز آمنة منذ فترة مبكرة من زمن البطولة، إلا أن سوء التخطيط للموسم وعدم إدارة الأمور المالية بالشكل المطلوب، أدى إلى تخبط الجليل بالنتائج ومنافسته على النجاة من الهبوط حتى الجولات الأخيرة، موضحا بأن مغادرة عدد كبير من اللاعبين المميزين بين مرحلتي الذهاب والإياب كانت لأسباب مادية، ودون الرجوع للجهاز الفني.
واستطرد: "لجأنا في مرحلة الإياب إلى التعاقد مع لاعبين يمتلكون خبرات بدوري المحترفين لكنهم يمثلون حاليا فرقا في دوري الدرجة الأولى، فكان التعاقد مع أسماء جيدة لديها القدرة على تقديم الإضافة مثل صهيب الوهيبي، عودة خزاعلة، يوسف أبو اللقايا، خالد العثامنة، عدي إرقيبات، طارق تيم، وخلدون الخزامي الذي ننتظر عودته من الاصابة، إضافة إلى أحمد الخصاونة ومحمد جنيدات والمحترف السوري علي المصري". 
ويرى الشلبي بأن المنافسة على لقب دوري المحترفين ما تزال قائمة بين الحسين إربد والفيصلي حتى الجولة الأخيرة، مفيدا بأن المواجهة التي ستجمع الطرفين في الجولة الحادية والعشرين في مدينة إربد ستكون الحاسمة على اللقب. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
كرة الطائرة

شباب الحسين وعيرا يناقشان موعد انطلاق تحضيراتهما لمنافسات "الطائرة" المحلية

منذ 44 دقيقة
المنتخب الوطني للتايكواندو في المعسكر التدريبي الذي أقيم مؤخرا في أوزبكستان -(من المصدر)

منتخب التايكواندو يمزج بين الخبرة والشباب في بطولة أستونيا

منذ 51 دقيقة
العبداللات يتقلد الميدالية الذهبية للجولة الأولى من JAGA الدولية للجولف

العبداللات يتقلد الميدالية الذهبية للجولة الأولى من JAGA الدولية للجولف

15 نيسان 2024
وفد المنتخب الوطني للجمباز المغادر إلى الدوحة - (من المصدر)

"الجمباز" يباشر تدريباته في "الدوحة" بحثا عن حسم "التأهل الأولمبي"

14 نيسان 2024
منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية خلال مشاركة عربية سابقة-(الغد)

التونسي الحديدي يصل لقيادة "طائرة" الفئات و"الشاطئية" تعسكر بالعقبة

14 نيسان 2024
المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف يوجه اللاعبة راما أبو الرب في بطولة سابقة -(من المصدر)

منتخب التايكواندو يبدأ منافسات بطولة صربيا اليوم

13 نيسان 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تواقيت حرجة يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت

حسني عايش |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأردن بحاجة لدعم دولي

سلامة الدرعاوي |اليوم

العفو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة بعد المسرحية

سميح المعايطة |اليوم

متى ينفد صبر إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم

مناورة عابرة للقارات!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ1 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار منذ22 ساعة

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 