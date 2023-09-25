الصادق والمصاطفة ينافسان في انتخابات "الأولمبي الآسيوي"

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي في مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي الرئيسي بمدينة هانغتشو الصينية، انطلاق أول انتخابات للجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي، على هامش دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو المقامة حاليا في الصين.ويمثل الأردن في الانتخابات لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة، ولاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق.وتستمر عملية الانتخاب حتى 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن يعلن المجلس الأولمبي عن النتائج في اليوم التالي، أي قبل يوم من الحفل الختامي للدورة الآسيوية.وكان المجلس الأولمبي أعلن قبل فترة أن 26 رياضيا ورياضية تقدموا بترشيحاتهم لانتخابات لجنة الرياضيين، يمثلون شرق وجنوب وجنوب شرق ووسط وغرب آسيا، كما عمل في الأيام الماضية على جذب أكبر عدد ممكن من الرياضيين للمشاركة في الانتخابات في المراكز الستة للتصويت، القرية الرئيسية للرياضيين في هانغتشو، القرى الخمس الفرعية للرياضيين في مدن تونغلو، تشونان، نينغبو، شينهوا وونزهو.وهذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها المجلس الأولمبي الآسيوي انتخابات بين الرياضيين، حيث سيتم اختيار 10 أعضاء يشكلون لجنة الرياضيين، بواقع رياضي ورياضية من كل منطقة جغرافية في القارة الآسيوية.وسيقوم الأعضاء المنتخبون بعد ذلك باختيار رئيس ونائب رئيس لجنة الرياضيين، على أن يشغل الرئيس مقعدا في المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي لإيصال أفكار الرياضيين الذين يمثلون القارة بأسرها.وقال مدير عام المجلس الأولمبي بالوكالة فينود تيواري في المؤتمر الصحفي: "نعطي صوتا للرياضيين لاختيار من يمثلهم ليكونوا جزءا من لجنة الرياضيين في المجلس، وبرغم انها المرة الأولى التي ينظم فيها المجلس مثل هذه الانتخابات، فإن قائمة المرشحين الـ 26 للجان الأولمبية الوطنية تعد كبيرة للغاية".وقال رئيس قسم تطوير الرياضيين في المجلس الأولمبي توني طراف: "إن 17 من المرشحين الـ 26 ينافسون في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، والتسعة الآخرون شاركوا في نسختي 2014 و2018".وشرح رئيس قسم إدارة العمليات في المجلس وسام تركماني الجوانب الفنية لعملية التصويت، وسبق أن أرسل رسالة حفز فيها الرياضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "مارسوا نفوذكم وقولوا كلمتكم خلال الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة. أيها الرياضيون، أجعلوا أصواتكم مسموعة".وقام المجلس في الأيام الماضية بحملة ترويجية من أجل رفع عدد المشاركين في الانتخابات عبر شعارات في القرية الرئيسية، مع الرمز الذي يتيح للرياضيين إكمال النظام المعد للتصويت.كما أصدر المجلس الأولمبي ملصقات إعلامية تضم صور المرشحين الـ 26 الذين رشحتهم اللجان الأولمبية الآسيوية للمناصب العشرة، لجذب مزيد من الاهتمام بهذه الانتخابات ومعرفة المرشحين.والمرشحون لهذه الانتخابات عن منطقة غرب آسيا هم: اليمني محمد القرناس (الملاكمة)، القطري معتز برشم (ألعاب القوى)، الأردني عبد الرحمن المصاطفة (الكراتيه)، العراقي عدنان عكار (ألعاب القوى)، السعودي حسين الرضا (التجذيف)، الفلسطيني عبدالله أبو شباب (ترايثلون)، الأردنية جوليانا الصادق (التايكواندو) والفلسطينية هالة القاضي (الكراتيه).