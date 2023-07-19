"الكراتيه" يبدأ رحلة البحث عن إنجاز جديد في بطولة آسيا

أيمن وجيه الخطيب

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يضع المنتخب الوطني للكراتيه اللمسات الأخيرة على استعداداته للمشاركة في بطولة آسيا الـتاسعة عشرة للكبار(رجال وسيدات)، التي تنطلق منافساتها يوم غد، في ماليزيا وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة قرابة 400 رياضي من 31 دولة.ويشارك في البطولة ضمن صفوف المنتخب ‏الوطني ‏للكراتيه للكبار للإناث كل من: لين ‏منصور (وزن تحت ‏‏55 كغم)، ‏منى الديري (وزن تحت 61 كغم)، جود ‏الضروس (وزن ‏تحت 68 كغم). ويمثل المنتخب الوطني ‏‏للكبار للذكور كل من: عمر شقرة ‏‏(وزن 55 كغم)، عبد الله حماد (وزن ‏‏60 كغم)، عبد الرحمن ‏المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، ‏حسن المصاروة ‏‏(وزن 75 ‏كغم)، ومحمد الجعفري ‏‏(وزن 84 كغم)، وابراهيم شمعون ‏‏(وزن فوق 84 كغم).وتبدأ منافسات البطولة غدا، كل من لين منصور ومنى الديري وعبد الرحمن المصاطفة وجود الضروس وعبد الله حماد، فيما يخوض منافسات بعد غد، كل من: حسن المصاروة ومحمد الجعفري وإبراهيم شمعون، وفي ختام المنافسات يوم الأحد يشارك فريق القتال للرجال والسيدات.ومن أقوى المشاركين الأولمبيين في البطولة، عبد الرحمن المصاطفة الفائز بالمديالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، وساجد جانج زاده (إيران) الفائز بالميدالية الفضية، وكيو شيميزو (اليابان) وطارق حميدي (السعودية)، ومو شيونغ غريس لاو (هونج كونج)، واللاعبة صوفيا بيرولتسيفا (كازاخستان)، ولي غونغ (الصين)، وسارة بهمانيار ( إيران) ومولدر زانغبيرباي (كازاخستان)، وهيجون بارك (كوريا الجنوبية)، ونوركانات أزيكانوف (كازاخستان).وقال رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب المتواجد في ماليزيا لـ"الغد": "تعد بطولة آسيا في نسختها الـتاسعة عشرة واحدة من أرقى البطولات في المنطقة، والمنافسة فيها لن تكون سهلة".وأضاف: "المنتخب الوطني على جاهزية عالية، وهو في أفضل حالاته، ونتطلع إلى تحقيق نتائج مميزة في البطولة في ظل مشاركة منتخبات قوية كاليابان وايران والصين تايبيه وهونغ كونغ وكازاخستان وجمهورية الصين، معنويات اللاعبين عالية جدا ونتمنى الوقوف على منصة التتويج ورفع علم الأردن عاليا".وتعد بطولة آسيا التي يتابعها رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه الإسباني أنتونيو سبينوس، أقوى بطولة في القارة الآسيوية وكانت اليابان، تصدرت قائمة الميداليات النهائية لفئة ‏الكبار في البطولة السابقة، بحصولها ‏على 13 ميدالية ملونة، ‏في حين حقق الأردن المركز الثاني في الترتيب العام في الفئة نفسها، برصيد 4 ميداليات ‏‏ذهبية، وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، كما حقق الأردن المركز الخامس في فئة ‏الشباب والناشئين وتحت 21 عاما، برصيد 3 ‏ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و4 ‏ميداليات برونزية.‏ ‏‎وتحققت الميداليات الذهبية الـسبع، من خلال اللاعبين واللاعبات: ‏محمد الجعفري (فئة الكبار وزن تحت 84 كغم)، حسن مصاروة (فئة الكبار وزن ‏تحت 75 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة (فئة الكبار وزن تحت 67 كغم)، عمر شقرة (فئة الكبار وزن تحت 55 ‏كغم)، محمد الجعفري (فئة تحت 21 عاماً وزن تحت 84 ‏كغم)، عفيف غيث (فئة تحت 21 عاماً وزن تحت 67 كغم)، ليال ‏الجراح (فئة ‏الناشئات وزن تحت 54 كغم).‏فيما تحققت الميداليات الفضية الـثلاث من خلال، عبدالله حماد (فئة الكبار وزن تحت 60 ‏كغم)، لين منصور (فئة تحت 21 عاماً وزن تحت ‏‏55 كغم)، وبلسم السعايدة (فئة تحت ‏‏21 عاماً وزن تحت 47 كغم).‏وجاءت الميداليات البرونزية الست عبر منتخب الرجال (فئة الكبار- قتال جماعي)، لين ‏منصور (فئة الكبار - وزن تحت 55 كغم)، ‏لين حقروص (فئة الشابات وزن تحت 53 ‏كغم)، بشر الفاعوري (فئة الشباب وزن تحت 68 كغم)، ريان العموري (فئة ‏الشابات ‏وزن تحت 55 كغم)، وليد قطامش (فئة الناشئين وزن تحت 70 كغم).‏من ناحية أخرى، شارك الأردن في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي الذي أقيم على هامش البطولة أمس وتمت فيه إعادة انتخاب الإماراتي اللواء ناصر الرزوقي، رئيسا للاتحاد الآسيوي لمدة 4 سنوات.وعن مقعدي غرب آسيا للدورة نفسها، تمت إعادة انتخاب رئيس الاتحاد العراقي د. عادل عيدان، ود. مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للمرة الأولى، ويعقد المجلس بحلته الجديدة اجتماعه الأول اليوم.كما حضر رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه الإسباني انتونيو سبينوس اجتماع مجلس الاتحاد الآسيوي قبل الانتخابات، ونظم الاتحاد الماليزي رحلة سياحية لمندوبي الدول المشاركة في البطولة الآسيوية.وناقش المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي "الكونغرس"، العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية ومتابعة المواضيع المتعلقة بالمرحلة المقبلة.