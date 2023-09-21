"الملاكمة" يتعرف على منافسيه بالأسياد اليوم

مهند جويلس

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تسحب، اليوم، في مدينة هانغتشو الصينية، قرعة منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الآسيوية، التي تنطلق غدا وحتى الثامن من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.ويشارك المنتخب الوطني في الدورة بـ6 لاعبين ولاعبتين، تحت قيادة المدير الفني الكوبي داغوبيرتو سكوت، والمدربين المساعدين عمر حميد وريم الشمري.وتضم قائمة المنتخب في البطولة: حذيفة عشيش (وزن تحت 52 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، وعدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، إضافة إلى اللاعبتين سيلين الحسنات (وزن تحت 50 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 52 كغم).وحقق الأردن في مشاركاته السابقة بدورة الألعاب الآسيوية 45 ميدالية ملونة في مختلف الميداليات، توزعت على 5 ذهبيات، 16 فضية و24 برونزية، فيما توج منتخب الملاكمة بخمس ميداليات: فضية و4 برونزية، آخرها برونزية عبر اللاعب زياد عشيش في الدورة الماضية بأندونيسيا.ويأمل لاعبو المنتخب في المحاولة للوصول للمشهد الختامي من كل وزن، ومحاولة جمع أكبر عدد من الميداليات في رياضة "الفن النبيل"، إذ تم التعديل على بعض تعليمات الأسياد في الملاكمة، بحيث يتأهل أول وثاني كل وزن بشكل مباشر لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).وأنهى المنتخب أمس معسكره التدريبي الذي أقامه في الدولة المستضيفة للأسياد، بمشاركة لاعبين من منتخبي كوبا والصين، كما عاد مؤخرا من المغرب بعد إقامته لمعسكر تدريبي بمشاركة لاعبين من منتخبات تونس ومصر والمغرب، من أجل الوصول للجاهزية المثالية لمواصلة تحقيق الإنجازات.ويعد المنتخب الوطني أحد أكثر المنتخبات العربية في القارة الآسيوية تطورا في السنوات الماضية، وتحقيقا للإنجازات في المشاركات بالبطولات الكبرى، حيث كانت آخر الإنجازات في بطولة العالم بأوزبكستان والظفر بميدالية برونزية عبر اللاعب محمد أبو جاجة، فيما حقق المنتخب 6 ميداليات ملونة، اشتملت على ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين في بطولة آسيا الأخيرة التي أقيمت في عمان نهاية العام الماضي، مع حصول أبو جاجة على جائزة أفضل لاعب في البطولة، كإنجاز آخر يسجل للاعب والمنتخب الوطني.