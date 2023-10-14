الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بطولة العالم ودورة الألعاب القتالية على طاولة "الكراتيه"

ملصق الدورة العالمية القتالية -(من المصدر)
ملصق الدورة العالمية القتالية -(من المصدر)
  يستعد اتحاد الكراتيه، لحسم مشاركاته في بطولة العالم التي تقام في المجر، وبطولة دورة الالعاب العالمية للفنون القتالية التي تقام في السعودية، حيث ما يزال اتحاد اللعبة يدرس حيثيات المشاركة بانتظار القرار النهائي.اضافة اعلان
وتقام دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية، في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 20 وحتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ‏بمشاركة أكثر من 1500 لاعب وإداري ‏‏يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وسبق وأن تأهل للمشاركة في الألعاب القتالية 3 لاعبين من المنتخب الوطني للكراتيه هم محمد الجعفري (تحت 21 عاما وزن تحت 84 كغم)  لين منصور (تحت 21 عاما وزن تحت 55 كغم) عفيث غيث (تحت 21 عاما وزن تحت 67 كغم)  
وتنطلق منافسات الكراتيه في الدورة يوم 19 الحالي بمشاركة  نخبة اللاعبين في العالم، في 16 لعبة قتالية على مدار 11 يوما في ألعاب: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكراتيه، والكيندو، ومصارعة الذراع، والكيك بوكسينج، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكواندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.
كما لم يتخذ اتحاد اللعبة قرارا بالمشاركة في بطولة العالم للكبار التي ستنطلق في العاصمة المجرية ‏‏بودابست بالفترة من 24 -29 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته بقيادة المدير الفني المصري محمد إبراهيم استعدادا لبطولة العالم المهمة، والتي تعزز مراكز اللاعبين في التصنيف العالمي للكراتيه.
ووفقا لموقع الاتحاد الدولي، سجل للمشاركة في البطولة العالمية ضمن صفوف المنتخب الوطني للكراتيه كل من كريم أبو الهيجاء (الكاتا) ‏‏ولين منصور (وزن تحت 55 كغم) ومنى الديري (وزن تحت 61 كغم)، ونور الله ناصر (وزن تحت 68 كغم)، وجود الضروس ‏‏‏(وزن فوق 68 كغم)، وعبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم وعبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كم)، وحسن المصاروة (وزن ‏‏تحت 75 كم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، وأنس الكسواني (وزن فوق 84 كغم)، وفريق الكاتا للسيدات المكون من منى ‏‏الديري وجود الضروس ولين منصور ونور الله ناصر)، وفريق الكاتا رجال المكون من محمد الجعفري وأنس الكسواني وعبد ‏‏الرحمن المصاطفة وعفيف غيث وعبد الله حماد وحسن المصاروة وأحمد شديد).‏
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