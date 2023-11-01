الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جوليانا نجمة التايكواندو الباحثة عن إنجاز جديد في ساحات التميز والإبداع

لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق.-(من المصدر )
لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق.-(من المصدر )
 تنتقل لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق من ‏ملاعب البطولات العالمية والآسيوية والعربية، إلى منصات ‏‏الإبداع ‏والتفوق والتميز، من خلال دخولها في منافسة على جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لفئة أفضل رياضية.اضافة اعلان
ورشح القائمون على الجائزة، نجمة التايكواندو الأردنية الصادق، لتتنافس مع لاعبتي مصر سارة السيد (رفع الأثقال) وسمر حمزة، ‏‏(المصارعة الرومانية)، للفوز بهذا التكريم.‏
وسيتم الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة، في فئاتها المختلفة يوم 15 من الشهر الحالي، في الحفل الذي يقام في العاصمة الإماراتية ‏‏‏أبوظبي‎.‎
وفازت الصادق الشهر الماضي، بعضوية لجنة الرياضيين في المجلس ‏الأولمبي الآسيوي. في إنجاز جديد يضم إلى قائمة إنجاز "الفتاة الذهبية" في الرياضة الأردنية.
واعتلت الصادق (وزن تحت 67 كغم)، التصنيف العالمي للتايكواندو ‏الصادر لشهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، لتصبح بذلك أول ‏‏فتاة ‏عربية تحقق هذا الإنجاز التاريخي، وتحتل حاليا المركز الثاني في ‏التصنيف الأولمبي برصيد ‏‎453.17‎‏ نقطة وفي التصنيف ‏‏العالمي ‏برصيد ‏‎456.97‎‏ نقطة، في التصنيف الذي صدر عن الشهر الماضي.‏
وشكلت صدارة الصادق للتصنيف العالمي، حافزا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، بعد انتظار ‏طويل ومنافسة شديدة وشاقة في مواجهة ‏‏المحترفات والمصنفات على مستوى العالم، وبفضل ‏التصميم والعزم والمثابرة والتدريب المكثف، استطاعت تخطي كل التحديات.‎
وصنعت الصادق تاريخا مشرفا بالإنجازات لتدون اسمها "بحروف من ‏ذهب" في سماء رياضة التايكواندو، حيث نالت العام 2020 ‏‏الميدالية ‏الذهبية في بطولة الفجيرة الثامنة (عيار نجمتين) وفي العام 2021، نالت ‏الميدالية الذهبية في بطولة البوسنة والهرسك (عيار ‏‏النجمة)، البطولة ‏الآسيوية الـ24  (عيار 4 نجمات، وبطولة صوفيا (عيار النجمة)  وبطولة الحسن الدولية الثامنة (عيار ‏‏نجمة).‏
‏ونالت في العام 2022، الميدالية الذهبية في الجولة الأخيرة من سلسلة ‏الجائزة الكبرى في الرياض (عيار 10 نجمات)، وحصولها على ‏‏‏100 ‏نقطة تصنيفية، وبطولة آسيا الـ25 عيار 4 نجمات)، وبطولة ‏كأس الرئيس الرابعة (عيار نجمتين) وبطولة الفجيرة ‏‏‏(عيار نجمتين)، ‏والبطولة العربية في الإمارات (عيار نجمتين)، والميدالية الفضية ‏في الجائزة الكبرى في روما (عيار 6 ‏‏نجمات)، ونالت العام الحالي ‏الميدالية الذهبية في بطولة بيروت (عيار نجمة)، وفي بطولة تركيا ‏العاشرة (عيار نجمتين)، وبطولة ‏‏الحسن الدولية التاسعة (عيار نجمة)، ‏ونالت الميدالية الفضية في بطولة العالم العاشرة (عيار 14 نقطة)، ‏ونالت الميدالية البرونزية في ‏‏الجائزة الكبرى في الصين (عيار 6 ‏نجمات). ‏
‎وتجدر الإشارة، إلى أن المدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف، ثاني أفضل مدربي العالم ‏للتايكواندو،  كان فاز ‏‏‏بجائزة أفضل مدرب في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك العام الماضي.‏
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعبة الفحيص زينة قراعين في طريقها للتسجيل بسلة الأرثوذكسي - (الاتحاد الأردني لكرة السلة)

الأرثوذكسي والأهلي يسددان حساب الفحيص ونجوم الأرثوذكسي بـ"سلة الناشئات"

منذ 34 دقيقة
الحكم الدولي أدهم مخادمة (من المصدر)

مهام آسيوية للحكام والكوادر الأردنية

منذ 44 دقيقة
اتحاد الكرة يدشن مشروع الشاشات الإعلانية LED في ستادي عمان والحسن

اتحاد الكرة يدشن مشروع الشاشات الإعلانية LED في ستادي عمان والحسن

منذ4 ساعة
مهام

مهام آسيوية لحكام الكرة والكوادر الأردنية

منذ6 ساعة
الحديدي

ميداليتان برونزيتان للحديدي وأبو خديجة في بطولة آسيا للملاكمة

منذ8 ساعة
لاعب فريق السلط مهند سمرين يجري بالكرة أمام مراقبة لاعب الوحدات أحمد سمير في لقاء سابق - (من المصدر)

الوحدات يبحث عن الصدارة المؤقتة عبر بوابة السلط

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

لماذا لا يسمع العالم؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الطعن بالموقف الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

من البصرة وبغداد إلى غزة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

الجبهة الداخلية بخير

سائد كراجة |اليوم

التحوط الاقتصادي ضرورة ملحة

رعد التل |اليوم

الحسابات المرحلية للربح والخسارة في "طوفان الأقصى"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات | منذ24 ساعة
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات | منذ24 ساعة
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
 