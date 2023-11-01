جوليانا نجمة التايكواندو الباحثة عن إنجاز جديد في ساحات التميز والإبداع

أيمن وجيه الخطيب ‏

اضافة اعلان

تنتقل لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق من ‏ملاعب البطولات العالمية والآسيوية والعربية، إلى منصات ‏‏الإبداع ‏والتفوق والتميز، من خلال دخولها في منافسة على جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لفئة أفضل رياضية.ورشح القائمون على الجائزة، نجمة التايكواندو الأردنية الصادق، لتتنافس مع لاعبتي مصر سارة السيد (رفع الأثقال) وسمر حمزة، ‏‏(المصارعة الرومانية)، للفوز بهذا التكريم.‏وسيتم الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة، في فئاتها المختلفة يوم 15 من الشهر الحالي، في الحفل الذي يقام في العاصمة الإماراتية ‏‏‏أبوظبي‎.‎وفازت الصادق الشهر الماضي، بعضوية لجنة الرياضيين في المجلس ‏الأولمبي الآسيوي. في إنجاز جديد يضم إلى قائمة إنجاز "الفتاة الذهبية" في الرياضة الأردنية.واعتلت الصادق (وزن تحت 67 كغم)، التصنيف العالمي للتايكواندو ‏الصادر لشهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، لتصبح بذلك أول ‏‏فتاة ‏عربية تحقق هذا الإنجاز التاريخي، وتحتل حاليا المركز الثاني في ‏التصنيف الأولمبي برصيد ‏‎453.17‎‏ نقطة وفي التصنيف ‏‏العالمي ‏برصيد ‏‎456.97‎‏ نقطة، في التصنيف الذي صدر عن الشهر الماضي.‏وشكلت صدارة الصادق للتصنيف العالمي، حافزا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، بعد انتظار ‏طويل ومنافسة شديدة وشاقة في مواجهة ‏‏المحترفات والمصنفات على مستوى العالم، وبفضل ‏التصميم والعزم والمثابرة والتدريب المكثف، استطاعت تخطي كل التحديات.‎وصنعت الصادق تاريخا مشرفا بالإنجازات لتدون اسمها "بحروف من ‏ذهب" في سماء رياضة التايكواندو، حيث نالت العام 2020 ‏‏الميدالية ‏الذهبية في بطولة الفجيرة الثامنة (عيار نجمتين) وفي العام 2021، نالت ‏الميدالية الذهبية في بطولة البوسنة والهرسك (عيار ‏‏النجمة)، البطولة ‏الآسيوية الـ24 (عيار 4 نجمات، وبطولة صوفيا (عيار النجمة) وبطولة الحسن الدولية الثامنة (عيار ‏‏نجمة).‏‏ونالت في العام 2022، الميدالية الذهبية في الجولة الأخيرة من سلسلة ‏الجائزة الكبرى في الرياض (عيار 10 نجمات)، وحصولها على ‏‏‏100 ‏نقطة تصنيفية، وبطولة آسيا الـ25 عيار 4 نجمات)، وبطولة ‏كأس الرئيس الرابعة (عيار نجمتين) وبطولة الفجيرة ‏‏‏(عيار نجمتين)، ‏والبطولة العربية في الإمارات (عيار نجمتين)، والميدالية الفضية ‏في الجائزة الكبرى في روما (عيار 6 ‏‏نجمات)، ونالت العام الحالي ‏الميدالية الذهبية في بطولة بيروت (عيار نجمة)، وفي بطولة تركيا ‏العاشرة (عيار نجمتين)، وبطولة ‏‏الحسن الدولية التاسعة (عيار نجمة)، ‏ونالت الميدالية الفضية في بطولة العالم العاشرة (عيار 14 نقطة)، ‏ونالت الميدالية البرونزية في ‏‏الجائزة الكبرى في الصين (عيار 6 ‏نجمات). ‏‎وتجدر الإشارة، إلى أن المدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف، ثاني أفضل مدربي العالم ‏للتايكواندو، كان فاز ‏‏‏بجائزة أفضل مدرب في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك العام الماضي.‏