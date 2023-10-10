القرعة تكشف عن منافسي منتخب التايكواندو في "جائزة الصين"

أيمن وجيه الخطيب

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يخوض 4 لاعبين من المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم نزالات الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من "جائزة الصين" المقامة في مدينة تاي – يوان.ويظهر في منافسات اليوم جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) التي ستلاقي الفائز من لقاء لاعبة مصر آية شحات ولاعبة فريق اللاجئين ليلى خوزينة، ويلعب زيد الحلواني ( وزن تحت 68 كغم) مع لاعب من تركيا فرحات كوفرات والفائز يلاقي الفائز من لقاء لاعب إسبانيا خافيير بيرس ولاعب بلغاريا ميتكو ديزفورات، ويلعب زيد مصطفى في ذات الوزن مع لاعب من كوريا ريول سانغ والفائز يلعب مع الفائز من لقاء لاعب إيطاليا دينيس باريتا ولاعب هنغاريا ماركليفينت.ويلعب صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) مع الفائز من لقاء لاعب النمسا اليكساندر رادوفيتش ولاعب ايرلندا ميرهان باركوراداري.ويخوض يوم غد 3 لاعبين من المنتخب الوطني نزالات البطولة وهم : راما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم)، وأنس الصادق (وزن فوق 80 كغم ) وفهد عمار (وزن فوق 80 كغم).ويسعى لاعبو المنتخب الوطني لتحقيق نقاط تصنيفية عالمية وأولمبية، خاصة أن 5 منهم يتصدرون المراكز الستة الأولى للمرة الأولى.ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن، ويحصل صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وصاحب ‏‏‏‏المركز ‏الثاني على 36 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 21.6 نقطة.‏وكان المنتخب الوطني قد أنهى، قبل أيام، معسكره التدريبي المشترك مع منتخبات السعودية ولبنان وأوزباكستان استعدادا لجائزة الصين. وينتظر المنتخب الوطني، عقب انتهاء مشاركته في "جائزة الصين"، بطولة كأس الرئيس الدولية (عيار نجمتين)، بالفترة من 8 إلى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.