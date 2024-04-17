الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رياضيون: ملاعب العشب الصناعي ترهق لاعبي الكرة وتضاعف إصاباتهم

bad-quality-artificial-grass-field-3
ملاعب العشب الصناعي

أكد معالجون ومدربون رياضيون أن الملاعب المزروعة بالعشب الصناعي، ترفع عدد الإصابات الرياضية لعدم ملائمتها لممارسة كرة القدم بالشكل المطلوب.

اضافة اعلان


وأكدوا في لقاءات مع (بترا)، أن العشب الصناعي يرهق اللاعبين لصلابته، ويسبب في إنهاء الحياة الرياضية لنجوم الكرة، مشيرين إلى أن رياضيين أعلنوا اعتزالهم الكرة بسبب إصابات نتجت عن اللعب والتدرب في ملاعب العشب الصناعي، معربين عن أملهم باستبدال تلك الملاعب وزراعتها بالعشب الطبيعي الذي يعتبر أكثر ملائمة لممارسة كرة القدم.


ويتدرب لاعبو أندية كرة القدم بما في ذلك أندية المحترفين، على تلك الملاعب، كما تخوض مباريات على نفس الملعب، وأخرى على ملاعب العشب الطبيعي التي تقتصر على ستاد عمان وستاد الحسن في إربد، وستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، وملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب.


وتفصيلا، أكد المعالج الرياضي جبرين مناصرة أن ارتفاع أعداد الإصابات في الملاعب الأردنية، تعود لكثرة استخدام ملاعب العشب الصناعي التي تعتبر ملاذا للأندية في ظل غياب الملاعب العشبية المخصصة للتدريبات.


وأضاف: "هناك الكثير من اللاعبين الذين اعلنوا انتهاء مسيرتهم الكروية، بسبب إصابات نتيجة العشب الصناعي الذي يتصف بالصلابة والخشونة، ما يؤدي إلى إصابات في الركبة بالدرجة الأولى، وهو أمر سلبي لا يخدم كرة القدم الأردنية".


من جانبه، وصف المدرب خالد الخطيب، "ملاعب العشب الصناعي بمقبرة للاعبين"، وأشار إلى أن ملاعب العشب الصناعي تشهد الكثير من تدريبات الأندية الرياضية مع خوض المباريات على ملاعب العشب الطبيعي.


وأضاف: "لعبت لسنوات طويلة مع نادي الحسين إربد، وتعرضت لكثير من الإصابات بسبب صلابة الملاعب المزروعة بالعشب الصناعي، حيث ابتعدت لفترات طويلة عن الملاعب بسبب هذه الإصابات، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة اهتماما اكبر بتشييد ملاعب عشبية تليق بالكرة الأردنية.


فيما أكد المعالج الرياضي ايمن أبو دلو، أن الوقت قد حان للابتعاد عن ملاعب العشب الصناعي، التي تعد مقبرة للاعبين وهو ما نلمسه حاليا في الكثير من الفرق التي تخوض تدريباتها على مدار العام على تلك الملاعب، لافتا إلى أن الكرة الأردنية التي وصل منتخبها إلى نهائي كاس أسيا تستحق ملاعب أكثر ملائمة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

الشلبي: مهمة الجليل صعبة مع تغيير في الفريق 3 مرات

منذ19 ساعة
كرة الطائرة

شباب الحسين وعيرا يناقشان موعد انطلاق تحضيراتهما لمنافسات "الطائرة" المحلية

منذ19 ساعة
المنتخب الوطني للتايكواندو في المعسكر التدريبي الذي أقيم مؤخرا في أوزبكستان -(من المصدر)

منتخب التايكواندو يمزج بين الخبرة والشباب في بطولة أستونيا

منذ19 ساعة
العبداللات يتقلد الميدالية الذهبية للجولة الأولى من JAGA الدولية للجولف

العبداللات يتقلد الميدالية الذهبية للجولة الأولى من JAGA الدولية للجولف

15 نيسان 2024
وفد المنتخب الوطني للجمباز المغادر إلى الدوحة - (من المصدر)

"الجمباز" يباشر تدريباته في "الدوحة" بحثا عن حسم "التأهل الأولمبي"

14 نيسان 2024
منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية خلال مشاركة عربية سابقة-(الغد)

التونسي الحديدي يصل لقيادة "طائرة" الفئات و"الشاطئية" تعسكر بالعقبة

14 نيسان 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سماء الأردن

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التصعيد الإسرائيلي الإيراني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الصراعات المجدولة في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم

مناورة عابرة للقارات!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ19 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 