شباب الحسين يستهل مشواره بمواجهة الأهلي البحريني في بطولة غرب آسيا اليوم

مصطفى بالو

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عمان - حظيت بعثة نادي شباب الحسين التي غادرت إلى عُمان أمس، بوداع تحفيزي رائع من قبل نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، والنائب السابق أمجد المسلماني، ورئيس النادي سامي القصاص، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، قبيل استهلال مشواره في بطولة غرب آسيا الثانية، عندما يواجه فريق الأهلي البحريني عند الساعة 5 من مساء اليوم، في صالة مجمع صحار الرياضي، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما، كل من الكويت الكويتي، خيبل المهرة اليمني، العربي القطري وصحار العُماني.ونقل قطيشات تحيات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل إلى بعثة شباب الحسين، قائلا : " كلنا ثقة بمنظومة فريق شباب الحسين، والذي نودعه باعتباره منتخب الوطن، باعتباره سفير الكرة الطائرة الأردنية إلى بطولة غرب آسيا الثانية، مدركين القيمة الفنية للاعبيه الذين يعتبرون عماد المنتخبات الوطنية لجميع الفئات، ونطالبهم ببذل قصارى جهدها في المباريات، مستشهدين بما حققوه من حضور لافت للعبة في النسخة الأولى من البطولة، والتي اقتربوا فيها من تحقيق أول إنجاز خارجي على صعيد النادي، وادخلوا البهجة إلى قلوبنا واسعدوا الجماهير بعروضهم القوية، وندفعهم إلى تجاوز ما حققوه في النسخة الاولى".وأضاف: " نشكر جهود داعم الفريق النائب السابق أمجد المسلماني، والذي سهل سفر الفريق ودعمه ماديا ومعنويا، وأنا واثق على مواصلة الدعم شريط أن يجد ثماره بالتعب والمثابرة والإنجاز و"انتم قدها"، ولمثل هؤلاء الداعمين ترفع القبعات، مستشهدا بكلمات سمو الأميرة آية عندما وقعنا اتفاقية الرعاية مع المدارس الريادية، حين قالت سموها: " الله يكثر من أمثالك"، ونحن نعرف معاناة الأندية المالية، ونعرف الجهود التي بذلتها إدارة ناديكم لتأمين الدعم لهذه المشاركة، وربما يلعب اللاعب مبارياته ويخوض تدريباته لساعات معدودة، تواصل إدارة ناديكم الليل بالنهار لتأمين حاجياتكم، واتمنى أن تكون هذه الكلمات حافزا لكم لتحقيق نتائج مشرفة تسجل لتاريخ للنادي والكرة الطائرة الأردنية".من جانبه، أكد النائب السابق أمجد المسلماني على التطور الملحوظ التي تشهده الطائرة الأردنية بفضل توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، مشيرا إلى جهود نائبها جهاد قطيشات، مبديا إعجابه بالمستويات اللافتة لفريق شباب الحسين وتاريخه العريق في الكرة اللافتة، مطالبا اللاعبين ببذل الغالي والنفيس، وأن لا تبخلوا بنقطة عرق من أجل تأكيد حضور الطائرة الأردنية وإسعاد جماهير النادي الوفية".وتابع:" نقف خلف طموح الشباب الرياضي، وليكن أداء ونتائج "النشامى" في قطر ملهمة لكم، وهو يقترب من تحقيق إنجازات غير مسبوقة للكرة الأردنية في نهائيات آسيا المقامة حاليا في قطر، وأنا جاهز على تسير رحلات للجماهير لتشجيع النشامى في حال وقوفهم في دور الاربعة من البطولة، واستعدادي لتقديم المزيد من الدعم لكم وأطالبكم بلقب البطولة الإقليمية وتحقيق إنجاز جديد للنادي والرياضة الأردنية".على صعيد متصل، ثمن رئيس النادي سامي القصاص جهود الداعمين، مشيدا بما قدمه اتحاد الطائرة لتشهيل مشاركة شباب الحسين في البطولة الإقليمية، ومقدرا دعم المسلماني، الذي لم يبخل بوقفته مع نادي شباب الحسين وفرقه الرياضية عبر مسيرة طويلة، مقدما شكره إلى الشركة الراعية لفريق الطائرة الأول –شركة دار الدواء- متمنيا أن يكون الإنجاز في بطولة غرب آسيا باكورة شراكتنا، مطالبا اللاعبين بتقديم ما يليق بسمعة وتطور التطور الأردنية، وبتاريخ وعراقة والقاب شباب الحسين المحلية-على حد تعبير القصاص-."من البطولة"أكد المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود على جهوزية اللاعبين فنيا وبدنيا وذهنيا لـ"غرب آسيا"، شاكرا اللاعبين على اجتهادهم والتزامهم وتحمل المسؤولية خلال فترة التحضير التي وصفها بـ"المتعبة"، مثمنا جهود اتحاد اللعبة والداعمين والشركة راعية، والتي اعتبرها زادت من مسؤولية منظومة شباب الحسين الإدارية والفنية واللاعبين في المنافسات الإقليمية".وأضاف:"نملك فريق متجانس بين الشباب والخبرة، ونفتخر بأن أغلبهم من نتاج مدرسة شباب الحسين للكرة الطائرة، وأغلبهم يرفدون المنتخبات الوطنية، ولدينا محترفين على سوية عالية، فالغاني إبراهيم عبدالحميد سبق وأن شاركنا النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا، والظفر بجميع ألقاب البطولات المحلية في الموسم الماضي، ويتمتع المحترف النيجيري بيلو بمستوى لافت، وسريعا ما انسجم المحترفين بمجموعة الفريق، ولدينا عناصر بديلة بمستوى الأسماء الأساسية تقريبا، مما يزيد من حظوظنا بالمنافسة على المراكز الأولى".وعن مباراته الأولى أمام الأهلي البحريني يوم غد السبت، قال العسود : " يعد الأهلي من فرق المقدمة في الدوري البحريني، ومجموعتنا تضم فرقا قوية، لكن كان حديثي إلى اللاعبين ما يهمني الاجتهاد وتقديم أفضل ما ليهم بالملعب، بمعنى لكل مجتهد نصيب، ودفعتهم للاستفادة من عروضهم ونتائجهم اللافتة في النسخة الأولى من البطولة، والتي جعلت جميع الفرق تخشى مواجهتهم، وما يهمنا تقديم الأداء المتوازن والنتائج القوية، وتجاوز محطة الأهلي البحريني، فكل مباراة تعني لنا لقب لا بديل عن الفوز فيها، والنظر إلى منصة التتويج بوصلة فريق شباب الحسين الفنية".يذكر أن الاجتماع الفني للبطولة قد أجري أمس، من خلال اللجنة الفنية ولجنة الاحتكام في بطولة غرب آسيا الثانية، وحضور ممثلي الفرق المشاركة، وتم مناقشة تعليمات البطولة، والتأكد من أهلية اللاعبين في كل فريق، وتثبيت جدول منافسات البطولة بحسب القرعة التي أجريت سابقا، وتوزيع المباريات بمعدل 3 مباريات في اليوم الواحد.وغادر وفد شباب الحسين إلى عُمان الخميس، حيث يترأس الوفد رئيس النادي سامي القصاص، ويرافقه عضو مجلس الإدارة محمد بسام، صالح ذيب مدير الفريق، محمد أبو غربية إداريا، والحكم الدولي احمد القطارنة، والمدير الفني وليد العسود، إلى جانب اللاعبين: خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم خنفر، محمود النقب، صالح طهراوي، إبراهيم العطلة، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو.