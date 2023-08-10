قمة مرتقبة بين الرمثا والفيصلي.. واختبار صعب للسلط أمام الحسين إربد

مهند جويلس

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تتواصل اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023/2024، من خلال إقامة مباراتين مثيرتين، إذ تجمع الأولى السلط والحسين إربد على ستاد البتراء عند الساعة السابعة مساء، فيما يحل الفيصلي ضيفا ثقيلا على الرمثا على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد عند الساعة التاسعة والنصف مساء.وأقيمت في ساعة متأخرة من أمس، مباراتان في افتتاح الجولة الثانية، حيث التقى الوحدات مع الجليل على ستاد عمان الدولي، فيما لعب شباب العقبة مع الأهلي على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.وتختتم مباريات الأسبوع الثاني غدا، حيث يلعب سحاب مع شباب الأردن على ستاد عمان عند الساعة السابعة مساء، على أن يستقبل ستاد الأمير محمد لقاء معان مع مغير السرحان عند الساعة التاسعة والنصف مساء. وكانت فرق الحسين والرمثا والفيصلي والوحدات، جمعت 3 نقاط في افتتاح مشوارها، لتحتل المراكز الأربعة الأولى على سلم الترتيب، ونقطة لكل من شباب العقبة، سحاب، الجليل ومعان، فيما يتواجد في المراكز الأربعة الأخيرة كل من: الأهلي، السلط، مغير السرحان وشباب العقبة، ومن دون نقاط.السلط × الحسين إربدتنتظر السلط مهمة صعبة في سبيل حصوله على أول النقاط أمام منافس يتمتع بجاهزية عالية في الفترة الحالية، إذ كان الحسين إربد الأكثر تسجيلا للأهداف في الجولة الأولى، علما بأنهما تعادلا من دون أهداف في افتتاح مشوارهما ببطولة الدرع مؤخرا.وتعد مواجهة اليوم التاسعة بين الفريقين في دوري المحترفين، حيث تميل الكفة لفريق السلط الذي فاز في 3 مناسبات سابقة، فيما حقق الحسين الفوز في مبارتين فقط، مقابل حضور نتيجة التعادل في مرتين.ويتطلع المدير الفني لفريق السلط عماد خانكان، إلى إحداث أولى مفاجآت بطولة الدوري، من خلال إلحاق الخسارة بضيفه الحسين، رغم صعوبة المهمة نظرا لنوعية الأسماء بين الطرفين، من دون غض النظر عن الإمكانيات التي أظهرها الفريق في المباراة الافتتاحية أمام الفيصلي، وكان قريبا من الخروج بنقطة في الكثير من الأوقات.ومن المتوقع، أن يعتمد خانكان في خياراته الأساسية على كل من: قتيبة دعسان، عمر مناصرة، محمد زريقات، زيد جابر، خالد العسولي، مقداد عارف، محمد مصطفى، مهند سمرين، عبد الله ذيب، خليل بني عطية وعدي القرا.وعلى الطرف الآخر، يأمل الحسين بالعودة إلى دياره بالنقاط الثلاث والاستمرار في قمة الترتيب، مع إدراك المدير الفني للفريق جواو موتا، أن كل مباراة تعد صعبة مهما كان اسم المنافس، حيث فقد "غزاة الشمال" نقاطا عدة في البطولة التنشيطية من فرق لم تدخل دائرة المنافسة على اللقب.وتتنوع خيارات موتا الفنية في اللقاء، إلا أن العناصر الأقرب لبدء المباراة بشكل أساسي هي: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، مصطفى كمال، رجائي عايد، فيرناندو ناثان، منذر أبو عمارة، مصعب اللحام، محمود المرضي وحمزة الدردور.الرمثا × الفيصليقمة مبكرة تجمع آخر بطلين لدوري المحترفين خلال الموسمين الماضيين، حيث شهدت مبارياتهما في الآونة الأخيرة إثارة منقطعة النظير، إلى جانب تكرار مواجهتهما بأكثر من بطولة لمنافستهما المستمرة على جميع الألقاب المحلية. وعلى الرغم من فوز الفيصلي على الرمثا بثلاثة أهداف لهدف في بطولة الدرع الماضية، إلا أن "غزلان الشمال"، كانوا أحد أكثر الفرق إقناعا من الناحية الفنية، رغم خوض الفريق البطولة بلاعبين غالبيتهم ذو أعمار صغيرة وخبرات محدودة.ويسعى المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور، إلى مواصلة النتائج الإيجابية من جولة لأخرى، بعد أن أظهر الفريق أفضل المستويات في مواجهته الماضية أمام مغير السرحان، باعتماده على مجموعة من العناصر كبيرة العطاء في الملعب، لالتزامها بتعليمات المدرب على أكمل وجه.ويعتمد البزور في لقاء اليوم بقائمته الأساسية على كل من: مالك شلبية، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن الدرايسة، خالد عاقولة، هايل ذيابات، عبد الرحمن أبو الكاس، مجد الزعبي، إبراهيم الخب، بشار ذيابات، علي العزايزة والهادي سالم.وبدوره، يقود المدرب الوطني حسونة الشيخ فريق الفيصلي للمرة الثانية على التوالي "الأزرق" من دكة البدلاء، إلى حين قدوم المدرب التونسي الجديد للفريق غازي الغرايري، الذي من المتوقع أن يتابع اللقاء من المنصة الرئيسية للملعب.وأظهر الفيصلي تحسنا في الأداء بمباراته الماضية أمام السلط، وتعافيه بسرعة عقب الخسارة بـ "السوبر"، وقدم أداء مميزا نال إعجاب الجماهير، مع إبداء بعض الملاحظات على طريقة تعامل اللاعبين في الثلث الأخير من الملعب، وعدم وجود اللمسة الأخيرة.ومن المتوقعن أن يدفع الشيخ بصفة أساسية بكل من: محمد العمواسي، إحسان حداد، أنس بني ياسين، مهند خير الله، سالم العجالين، نزار الرشدان، خالد زكريا، أمين الشناينة، أحمدأبو شعيرة، رزق بني هاني ورفيق الكامرجي.