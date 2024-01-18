مغير السرحان يباشر تحضيراته ويبحث عن لقاءات ودية

يحيى قطيشات

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باشر فريق مغير السرحان تدريباته البدنية والفنية، وذلك استعدادا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين، التي تنطلق بعد إقامة المباريات المؤجلة المقررة بعد 3 أيام من عودة منتخب النشامى من مشاركته في نهائيات كأس آسيا التي تجري حاليا بقطر.ويقود الجرعات التدريبية المدير الفني خالد الدبوبي الذي قال: "لا نمتلك المقومات المالية، لكن أمورنا أفضل من غيرنا، خصوصا وأن اللاعبين يعرفون منذ بداية الموسم الظروف التي يعيشها النادي، والروح الأسرية والمحبة بين لاعبي فريقي تعد عاملا مهما فيما نحققه خلال المنافسات".وأضاف في حديثه لـ "الغد"، "حافطنا على اللاعبين كافة، الذين تواجدوا مع الفريق منذ بداية الموسم، باستثناء الثلاثي صهيب أبو هشهش، سائد الخزاعلة ومؤمن الشناق، الذين غادروا الفريق بالتراضي".مؤكدا، "هدفنا الأهم الوصول لجاهزية متقدمة، فلدينا طموحات مشروعة وضمن الإمكانيات في تقديم أداء مميز، وأن المرحلة المقبلة، ستشهد لعب عدد من المباريات الودية مع فرق المحترفين، بحثا عن زيادة الانسجام بين اللاعبين، ومعالجة وتصويب الأخطاء الفنية التي قد ظهرت خلال المباريات، إضافة إلى رفع الحالة البدنية لللاعبين، وتطبيق الأفكار الفنية المناسبة".وأشاد الدبوبي، بالتزام اللاعبين كافة، في التدريبات وحرصهم على تطبيق التعليمات في الجرعات التدريبية والمباريات الرسمية، وقتالهم داخل الملاعب.وقدم الدبوبي خلال الموسمين الماضي والحالي، فريقا يلعب كرة جميلة ممتعة تعتمد على جماعية الأداء، والابتعاد على الأسلوب الدفاعي.وتعيش إدارة مغير السرحان، أوضاعا مالية صعبة، خصوصا في ظل الأزمة التي تضرب أندية المحترفين هذا الموسم، إضافة إلى أن النادي ليس له مستحقات مالية على الراعي السابق " شركة المناصير"، ويعاني النادي أسوة ببقية فرق المحترفين ضائقة مالية فرضتها تراكمات الشكاوى، والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين والموظفين، وأدت إلى زيادة الأعباء المالية.وقدم فريق مغير السرحان مباريات قوية ومستويات فنية جيدة، في أولى بطولات الموسم، "درع المئوية"، حيث استقر بالمركز الخامس في نهاية البطولة وبرصيد 19 نقطة.ويحتل فريق مغير السرحان حاليا المركز الثامن على سلم ترتيب فرق دوري المحترفين، برصيد 11 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع فريق الفيصلي، حيث سجل خلال مرحلة الذهاب 3 انتصارات وتعادلين وتعرض إلى 5 خسائر، وسجل لاعبو الفرق خلال 10 مباريات 11 هدفا، فيما دخل مرمى حارس الفريق 14 هدفا.يذكر، أن الدبوبي بدأ مسيرته الكروية لاعبا في صفوف فريق سحاب، قبل أن ينتقل إلى فريق البادية الوسطى بعد 11 عاما، علما بأنه تلقى عرضين بعد تلك الفترة من فريقي شباب الأردن وسحاب، لكنه أعلن اعتزاله واتجه إلى عالم التدريب.وبدأ الدبوبي مسيرته التدريبية مع فريق اتحاد مادبا، ومنه إلى فريق سحاب تحت 20 عاما ووصل معه إلى مراكز متقدمة، ليصبح مساعدا للمدرب في فريق بلعما، وبعدها مديرا فنيا للفريق لأكثر من موسم، ومن ثم انتقل إلى فريق السرحان في العام 2020، قبل أن يحط الرحال في مغير السرحان الموسم قبل الماضي، ويصنع معه الإنجاز بالصعود لدوري الأضواء، قبل أن يشارك مع الفريق بدوري المحترفين، ويضمن الثبات بعد احتلاله المركز العاشر وبرصيد 19 نقطة.