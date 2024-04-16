منتخب التايكواندو يمزج بين الخبرة والشباب في بطولة أستونيا

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- يسعى المنتخب الوطني للتايكواندو، للمزج بين الخبرة والشباب خلال مشاركته المقبلة في بطولة أستونيا التي تنطلق يوم 25 الشهر الحالي.وتبحث لجنة المنتخبات الوطنية التابعة لاتحاد التايكواندو مع المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أستونيا التي يطلق عليها اسم بطولة "تالين المفتوحة (عيار نجمة)".وستتم خلال الاجتماع، تسمية اللاعبين المشاركين في البطولة، والتركيز على مشاركة اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 لزيادة رصيدهم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، مما سيساعدهم في قرعة الأولمبياد، وهم: جوليانا الصادق، صالح الشرباتي، راما أبو الرب وزيد مصطفى.ومن المتوقع مشاركة لاعبين جدد كانوا شاركوا في معسكر أوزبكستان مؤخرا، كمحمد الحجيلة ومحمد العداربة وغيرهما من اللاعبين المميزين، حسب ما تراه لجنة المنتخبات والمدير الفني مناسبا، مع الأخذ بعين الاعتبار التركيز على جيل الناشئين لإعدادهم بالشكل المناسب، من أجل اكتساب الخبرات، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.كما يشارك في بطولة أستونيا، عدد من المراكز المنتسبة لاتحاد التايكواندو كمركز الفارس والنخبة.كما ينتظر أن يكشف اتحاد التايكواندو خلال الأيام المقبلة، عن أسماء لاعبي المنتخب الوطني الذين سيشاركون في في البطولة الآسيوية السادسة والعشرين (عيار 4 نجمات)، التي ستقام في فيتنام بالفترة من 16 إلى 18 ‏أيار (مايو) المقبل.وكان الجهاز الفني، وضع خطة استراتيجية فيما يتعلق بالإعداد الأولمبي للاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، وسيقوم بتسجيل اللاعبين للمشاركة في بطولات تصنيفية مهمة، وفي الوقت ذاته، سيقرر مشاركتهم فيما بعد، حيث إن وجود لاعبين من المنتخب الوطني في البطولات الدولية سيمهد الطريق أمام اللاعبين المتأهلين للتقدم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وسيتم تحديد هوية اللاعبين المشاركين في البطولات الدولية، حسب طبيعة كل بطولة.وشهد الشهر الحالي، إقامة المنتخب الوطني لمعسكر تدريبي في أوزبكستان في تجربة جديدة، تم الأخذ بالاعتبار فيه بإقامته في منطقة جبلية، كما شارك اللاعبان زيد الحلواني وراما أبو الرب أول من أمس، في بطولة صربيا الدولية (عيار نجمتين)، وحقق الحلواني المديالية الفضية فيما نالت أبو الرب الميدالية البرونزية.وتحقق المعسكرات التدريبية أهدافها، من الجوانب كافة، وهو ما يرنو منه المنتخب الوطني الذي بدأ باستثمار المعسكر في الجانبين الفني والبدني، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة.وقال الناطق الإعلامي باسم اتحاد التايكواندو فيصل العبداللات: "يبحث اتحاد التايكواندو مشاركة اللاعبين في بطولات مهمة لرفع رصيدهم من النقاط، الأمر الذي يساعدهم في قرعة الأولمبياد، كما يتم العمل الآن على رفد المنتخب الوطني بعناصر شابة جديدة، ويتم إعدادهم وصقل مهاراتهم، من أجل مشاركتهم في بطولات مهمة، الآن التركيز على الأجيال الواعدة، في البطولات وعلى سبيل المثال، سيتم اختيار لاعبين جدد للمشاركة في بطولتي أستونيا والبطولة الآسوية في فيتنام، وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا".