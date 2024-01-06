أطعمة "سحرية" تخلصك من دهون البطن!

بينما يعتمد الكثير من الناس على تمارين رياضية "شاقة" للتخلص من دهون البطن، يُمكن اتباع طريقة مغايرة للحصول على نتيجة أفضل وفي ظروف أحسن بكثير. أطعمة "سحرية" للتخلص من دهون البطن.

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لاشك أن التخلص من دهون البطن يشغل بال الكثير من الناس حول العالم، إذ تؤثر دهون البطن على جودة حياة الشخص، وتُمهد الطريق لإصابته بالعديد من الأمراض، حسب ما توصلت إليه دراسات سابقة.



وفي رحلته "الشاقة" للتخلص من دهون البطن، يعتمد البعض على تمارين رياضية صعبة، ويُهمل غالبا اتباع خطوات أخرى بسيطة وذات فعالية واضحة.



أما عن هذه الخطوات، فهي اتباع نظام غذائي يتكون من أطعمة تساعد على التخلص من دهون البطن، والحصول على قوام رشيق.



وتشير مجلة "فوكوس" الألمانية أن أول هذه الأطعمة الخيار، إذ يحتوي على 95 بالمائة من الماء، وهو ما يمد الجسم بالماء. فضلا عن أن الخيار يحتوي على عدد قليل فقط من السعرات الحرارية.



أيضا، يحتوي الخيار على الكثير من الألياف، وهي ألياف نباتية صحية تدعم الأمعاء في القيام بدورها على أكمل وجه، حسب مجلة "فوكوس".



يشار إلى أنه يُفضل تناول الخيار بقشوره لأنه غني بالفيتامينات، التي تتواجد بشكل أساسي في قشوره، حسب ما أورده موقع مجلة "فرويندنين" الألمانية.



وأوضح موقع مجلة "فوكوس" أن خبز القمح الكامل مفيد أيضا في عملية التخلص من دهون البطن. ويساعد هذا النوع من الخبز في تجنب انتفاخ البطن والمشاكل المعوية، ويُفضل أن يكون خاليا من الغلوتين.



كما أن خبز القمح الكامل يحتوي على كمية أكبر من الألياف عكس الخبز الأبيض. ويُوفر خبز القمح الكامل الشعور بالامتلاء والشبع، ما يُقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.



كما أن خبز القمح الكامل لا يزيد من نسبة السكر في الدم، وهو ما يجعله خيارا جيدا لمن يعاني من السكري أو يتبع حمية لإنقاص الوزن، وقف ما ذكره موقع "هيلث لاين"، المهتم بالأخبار الطبية.



أيضا، يُعتبر الكوارك (Quark) (روبة اللبن) من الأطعمة المُساعدة على الحماية من دهون البطن، لأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل، ونسبة كبيرة من البروتينات الضرورية أيضا لبناء العضلات، حسب مجلة "فوكس".



ورغم أن الكوارك يحتوي على فوائد صحية جمة، ويساعد في عملية التخلص من دهون البطن، إلا أنه قد يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة وقد يؤدي إلى انتفاخ البطن الشديد لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وفق المصدر ذاته.



وأفادت مجلة "فوكوس" أن الجوز يُعد كذلك من الأطعمة المناسبة للأشخاص، الذين يرغبون في إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن.

ويحتوي الجوز على بروتينات ودهون توفر شعور الامتلاء والشبع لفترة طويلة، وتزود الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، وتحسن من مستويات الكوليسترول في الدم.



لكن، يجب تناول الجوز باعتدال لأنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

لذلك، فإن الاستمتاع بتناول الجوز باعتدال يجعله وجبة خفيفة مثالية بين الوجبات.



أخيرا، تناول الجرجير والهندباء، وهي أطعمة تحتوي على المركبات المرة.

وتحفز هذه المركبات عملية الهضم، وتمنع انتفاخ المعدة، مما يؤثر إيجايبا على مختلف مراحل الهضم، ويساعد في عملية حرق الدهون، حسب مجلة "فوكوس" الألمانية.

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