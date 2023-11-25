السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"مهرجان الأردن" لأفلام الأطفال يطلق دروته الثانية

unnamed (2)
جانب من الافتتاح

انطلقت الدورة الثانية من "مهرجان الأردن لأفلام الأطفال" ليلة أمس الجمعة، 24 تشرين الثاني، بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بحضور عدد كبير من جمهور الأطفال والأهالي من عمان ومحافظات المملكة ، وتستمر بعروض يومية لغاية الثلاثاء 28 تشرين الثاني في مسرح الرينبو في جبل عمّان.

يستهدف المهرجان فئة الأطفال، وهو الأول من نوعه في المملكة، ومن المهرجانات القليلة في المنطقة الذي يقدم محتوى خاص لصغار السنّ. يكون الجمهور على موعد مع باقة منوعة من الإنتاجات العربية والأجنبية الحديثة مناسبة للأطفال فوق 10 سنوات، وبعضها لمن هم فوق ست سنوات. والجدير بالذكر أنه تم اختيار الأفلام المشاركة من ضمن 70 فيلماً قصيراً وطويلاً قدمت للمهرجان.

يحظى الأطفال بفرصة التعرف على عوالم وثقافات جديدة من خلال سبعة أفلام عائلية روائية وتحريكية طويلة: فيلم الافتتاح "سليم" من الأردن في عرضه الأول داخل المملكة، وهو أول فيلم روائي أردني تحريكي؛ وتم تكريم فريق العمل خلال الحفل من قبل الهيئة الملكية للأفلام، وفيلم "طوطم" من هولندا؛ وفيلم "لغز تيسلا" من بلغاريا؛ وفيلم "الرحلة الصفيّة الفوضوية" من ألمانيا؛ وفيلمي "أنشودة الربيع" و"السوط الصغير" من الصين؛ وفيلم "رحلة إلى الأرض المسحورة" من سلوفاكيا. كما تشمل العروض 12 فيلماً روائياً وتحريكياً قصيراً من الأردن ومصر واليمن والمغرب والجزائر وفرنسا وروسيا. ويدعو المهرجان أخصائيين سينمائيين لمناقشة الأفلام مع الأطفال بعد كل عرض بهدف تشجيعهم على التحليل والنقد وتبادل الآراء. ومن ضمن فعاليات المهرجان سيتم تنظيم ورشتي عمل: الأولى تختص بصناعة الدمى المُحرّكة للأطفال، والثانية تختص بتصميم ورسم شخصيات الرسوم التحريكية. 

شكّلت الهيئة لجنتي تحكيم لاختيار الأفلام الفائزة، إحداهما مؤلفة من مهنيين في مجال السينما والمرئي والمسموع والتربية والتعليم: الدكتور عامر غرايبة الحاصل على الدكتوراة في صناعة الأفلام الوثائقية والروائية الموجهة للكبار واليافعين وراما سمكري المتخصصة في الفنون البصرية للأطفال وفرح جادالله ممثلة مؤسسة برنارد فان لير المتخصصة في تطوير وتعليم الطفولة المبكرة في الأردن – واللجنة الثانية  تعطي فرصة التحكيم لمجموعة أطفال. كما يشارك الجمهور أيضاً بالتصويت لفيلمه الروائي الطويل المُفضل. والجدير بالذكر أن أفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم قصير يحظيان بجوائز نقدية.

أعرب مهند البكري، مدير عام الهيئة الملكية للأفلام، عن سروره بانطلاق الدورة الأولى من المهرجان وقال: "إن إقامة المهرجان تنبع من إيماننا بأهمية تقديم تجربة سينمائية تخاطب جيل المستقبل وتزيد وعيه بهذه الصناعة المهمة، فلطالما كانت الهيئة معنية بهذا الجانب من خلال برامجها التي تستهدف جمهور الأطفال من حيث عرض الأفلام أو التدريب والتطوير في هذا المجال."

وأضاف البكري: "إن استمرار فعالياتنا الثقافية خصوصاً الموجهة لجمهور الأطفال تأتي في سياق إيماننا بأن تطوير الوعي السينمائي له دور جدي وحقيقي بعكس هويات الشعوب وثقافاتها على جميع الأصعدة، ونعتقد جازمين أن هناك ضرورة ملحة لزيادة أعداد وجودة الأعمال السينمائية الموجهة لجمهور الأطفال في المنطقة والعالم العربي ككل."

اضافة اعلان


ويختتم المهرجان يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني في مسرح الرينبو بعرضين الأول الساعة الرابعة عصراً للفيلم الروائي "السوط الصغير" ثم الساعة السادسة مساء للفيلم التحريكي "رحلة إلى الأرض المسحورة"، يليه مباشرة الإعلان عن أسماء الفائزين.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
five-nights-at-freddys-and-taylor-swift-the-eras-tour-weekend-box-office-estimates-01

فيلم رعب "يهزم" تايلور سويفت

30 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
الفنان السوري أويس مخللاتي

بطل مسلسل "الهيبة": أنا مع السلام وضد عملية 7 أكتوبر (فيديو)

23 تشرين الثاني 2023
napoleon_joaquin

فيلم ريدلي سكون يثير الجدل.. هل فجّر نابليون أهرامات مصر؟

23 تشرين الثاني 2023
هند صبري

بسبب تجويع غزة.. هند صبري تستقيل من منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة

23 تشرين الثاني 2023
"أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك. فلسطين ستكون حرة"، تقول ميليسا

طرد بطلة "Scream" من الجزء السابع بسبب دعمها لفلسطين

22 تشرين الثاني 2023
(4) Shahid- بطن الحوت

"بطن الحوت".. دراما اجتماعية تتناول الصراع بين الخير والشر

22 تشرين الثاني 2023
اختارت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط ويجز ضمن قائمتها "30 تحت الـ 30" لعام 2023 التي تضم أبرز قادة التغيير في المنطقة.

بعد أنغام.. ويجز يرد على أفيخاي أدرعي: اليهودية بريئة منك يا ابن الصهيونية

20 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

ولي العهد في العريش.. عزة وفخار

د. محمد حسين المومني |اليوم

هل تشكل الهدنة بداية لوقف نهائي للعدوان؟

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 