"المجمع" ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي

انتخب مجلس المجمع في جلسة خاصة عقدها صباح اليوم الأحد الخامس من أيار لعام ٢٠٢٤م برئاسة رئيس المجمع الدكتور محمد عدنان البخيت، أعضاءً جددًا للمكتب التنفيذي للمجمع، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وفق المادة الثانية عشرة من قانون المجمع رقم (١٩) لعام ٢٠١٥م، التي تنص على "يتولى إدارة المجمع والإشراف على أعماله مكتب تنفيذي برئاسة رئيس المجمع وعضوية نائب الرئيس وثلاثة أعضاء عاملين ينتخبهم المجلس...".

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وحصل على عضوية المكتب التنفيذي في هذه الانتخابات سرى فايز سبع العيش، وسمير محمود الدروبي، وعبدالفتاح أحمد الحموز.

وجاء انتخاب الأعضاء بعد انقضاء المدة القانونية التي ينصّ عليها قانون المجمع للمكتب التنفيذي السابق.



فيما تقرر إرجاء انتخاب نائب رئيس المجمع لجلسة لاحقة من جلسات المجلس التي ستعقَد استنادًا للمادة العاشرة / ج من قانون المجمع التي تنص على: "ينتخب المجمع من بين أعضائه نائبًا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه بالطريقة التي ينتخب فيها الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".