الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وليلة وفاء استثنائية بالأحساء للشاعر الراحل عبدالعزيز البابطين

WhatsApp Image 2024-05-06 at 11.06.43 AM
حفل تكريم عبدالعزيز البابطين في الأحساء

في ليلة استثنائية عنوانها "ليلة الوفاء لتكريم رائد الثقافة العربية"، وبحضور كوكبة من المثقفين والأدباء ووجهاء المجتمع من داخل الأحساء وخارجها ،نظّمت مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية بمحافظة الأحساء، ليلة تكريمية تهدف إلى الوفاء لشخصية خدمت الأمة العربية بنشر ثقافتها في أصقاع المعمورة إلى مختلف دول العالم.

اضافة اعلان

 
وتستذكر في هذه المناسبة مآثر الراحل الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين "طيب الله ثراه"، وقد تخلل اللقاء التكريمي استقبال الحضور الكرام، وبعدها البدء بالسلام الملكي ومقدمة استهلالية من عريف الندوة عبدالملك الطلحة، رحب فيها بالجميع ، وبعدها افتتح اللقاء بآيات بينات من القرآن الكريم تلاوة صوتية مرئية، أعقبها مباشرةً بـ كلمة المستضيفين "مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية بمحافظة الأحساء"، ألقاها نيابةً عنهم الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر .


وتخلل التكريم على فقرات وقصائد شعرية متنوعة ومختلفة لــ عبدالرحمن بن عثمان الملا ألقاها عنه الدكتور الشاعر عبدالله بن محمد الملا، وقصيدة أخرى للشاعر جاسم الصحَيِّح، وقصيدة للدكتور الشاعر محمد بن أحمد الدوغان، وقصيدة للشاعرة بشاير محمد، وكلمة لوجهاء ورجالات الأعمال في الأحساء ألقاها رجل الأعمال عبدالعزيز بن سليمان العفالق، ومشاركة أدبية بكلمة لرئيس جمعية أدباء الدكتور محمود بن سعود الحليبي ألقاها نيابةً عنه الدكتور ماهر بن عبدالله المحمود، وكلمة عن الراحل بأرقام ومواقف مضيئة قدمها الشاعر محمد بن طاهر الجلواح ،كما تمَّ عرض فيلم مرئي قصير عن مؤسسة البابطين الثقافية وإنجازاتها.
واكد المتحدثون على أن الشاعر الراحل عبدالعزيز سعود البابطين من الرجال الأوفياء لهذه الأمة العربية حيث قدم الكثير من الأعمال الجليلة طوال حياته فهو من طليعة المؤثرين على مستوى الخليج والوطن العربي الذين حملوا على عواتقهم مسؤولية النهوض بالثقافة العربية على جميع مستوياتها بشكل عام وبدعمه الخاص .


وتطرق المشاركون لما قدّمه البابطين من وقته وماله وجهده ومعرفته لأجل العربية ، وفرض احترامها أمام العالم، من تأسيس كراسي للغة العربية في جامعات أوروبية كبرى، وانشائه مركزاً للحوار ومركزاً للترجمة ، بل يفوق ذلك كله انشائه مكتبةً استثنائية فريدة وضخمة للشعر وهي مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي، وكان صاحب رسالة ولديه أهداف عديدة ومنها الأهم نشر الثقافة العربية في العالم، لذا كانت تلك ليلة الوفاء لهذا الرجل الذي لن يتكرر.


وفي نهاية اللقاء تم تقديم الدروع التكريمية والهدايا من مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية بمحافظة الأحساء قدّمها بالنيابة عنهم رجل الأعمال عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر لأبناء الراحل عبدالعزيز سعود البابطين واستلمها بالنيابة عنهم ابنه محمد، والتقطت الصور التذكارية والجماعية بهذه المناسبة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2024-04-29 at 10.48.33 AM

"البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية".. جائزة المؤسسات 60 ألف دولار، و 40 ألفا للأفراد

29 نيسان 2024
اقرأ أيضا
1714914668329849800

"غدير تهوى التصوير" قصص تسلح الأطفال وتحميهم من مخاطر الإنترنت

منذ15 ساعة
GMtxaibW4AEXvpY

وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن... "مهندس الكلمة" وأيقونة الشعر السعودي

04 أيار 2024
486433a9-b156-4582-b473-e38c8f007ca0

المناضل قراقع من "منتدى العصرية": معاناة الأسرى الفلسطينيين دخلت مرحلة جديدة

03 أيار 2024
Untitled-1

"قصص وحكايات يرويها أطفال (غزة هاشم)".. إصدار جديد لمناع

01 أيار 2024
7dcaf294-180f-4cd1-8c6a-18b7b6664acf

انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل "كن بطل قصتك" (صور)

01 أيار 2024
ببب-1714559146

وفاة الكاتب والمخرج الأميركي بول أوستر صاحب "ثلاثية نيويورك"

01 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الضلالات والأكاذيب في زمن الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

في اليوم العالمي للصحافة.. حاكموا إسرائيل على جرائمها بحق الإعلام

جهاد المنسي |اليوم

حرية على مقاس السلطة

نضال منصور |اليوم

العنصر الأهم في المعادلة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن وحماس.. القصة الكاملة

سميح المعايطة |اليوم

نكتة يوم الصحافة العالمي في الأردن

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مشارك في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

نتنياهو غير مؤهل للخدمة؛ وعليه أن يستقيل الآن

ترجمات | منذ15 ساعة
‏شرطة نيويورك تقتحم احتجاج جامعة نيويورك المؤيد لفلسطين - (أرشيفية)

التضامن مع فلسطين في أميركا: من الاحتجاج إلى المقاومة‏

ترجمات | منذ15 ساعة
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |04 أيار 2024
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الجامعات حول العالم

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس
 
 