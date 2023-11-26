الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المجلس الاستشاري الشبابي" بالبلقاء.. تجربة أولى تواجه التحديات بالطموحات

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أعضاء في المجلس الاستشاري الشبابي بمحافظة البلقاء خلال أول اجتماعاتهم-(الغد)
البلقاء - في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى مجالس المحافظات، أطلق مجلس محافظة البلقاء، المجلس الاستشاري الشبابي الذي عقدت أولى اجتماعاته قبل أيام في مجلس المحافظة، بالتشارك مع هيئة شباب كلنا الأردن ومؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المحلي.اضافة اعلان
وتأتي تلك الخطوة، وسط العديد من التحديات التي يواجهها القطاع الشبابي في محافظة البلقاء، ويتعلق أغلبها بالعمل على دعم المراكز والنوادي الشبابية وتمكينها ماليا وإداريا لتقدم المزيد من الإنجازات، فضلا عن تحديات أخرى لها علاقة بإنشاء أعداد كافية من الملاعب في مختلف الألوية والأقضية، إضافة إلى تكثيف استقطاب الشباب للانخراط في الأنشطة والفعاليات التي تنمي مهاراتهم وتنعكس على مستوى وعيهم وعطائهم.
الناشط الشبابي عبد الرحمن ارشيدات، وهو أحد أعضاء المجلس الاستشاري أكد لـ"الغد"، أهمية تلك الخطوة للنهوض بواقع القطاع الشبابي، معتبرا أن دور مجلس المحافظة بهذا الخصوص هو دور محوري وفاعل جنبا إلى جنب إلى الدور الذي تؤديه الجهات الرسمية المعنية بالقطاع.
وأضاف ارشيدات، أن أعضاء المجلس الاستشاري الشبابي، يمثلون مختلف ألوية وأقضية المحافظة، وسيعملون على حصر مطالب القطاع الشبابي في مناطقهم، وتقديم الأفكار والمقترحات الساعية للتطوير والتمكين، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء لمسوا اهتماما كبيرا من قبل مجلس المحافظة بالتشارك بقية الجهات المشاركة.
ووفق ارشيدات، فإن الفكرة من شأنها أن تضع جميع الشباب تحت اختبار المشاركة الفاعلة والإنجاز، ذلك أن المجلس الاستشاري الشبابي سيكون شريكا في رسم السياسات وصنع القرار المتعلق بالقطاع الشبابي تحت مظلة مجلس المحافظة الذي يوفر لذلك كل الدعم والإمكانيات. 
من جهته، قال رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة لـ"الغد"، إنه تم تقسيم المجلس الاستشاري الشبابي بنفس الآلية التي تم فيها تقسيم مجلس المحافظة، بحيث يتم تغطية مطالب واحتياجات مختلف الألوية والأقضية في المحافظة، لافتا إلى أن المجلس الشبابي سيكون حلقة وصل وسيجري دراسات واستبانات حول تلك المطالب والاحتياجات في جميع المناطق، لتحديد الأولويات والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.
وتطرق إلى أنه سيتم بالتنسيق مع هيئة شباب كلنا الأردن، العمل على عقد دورات تدريبية لأعضاء المجلس الاستشاري خلال الأسبوع المقبل، وذلك للبدء في خطة عمل متكاملة يتم تنفيذها على مراحل، مشددا على أن مجلس المحافظة يسخر كل إمكانياته لضمان نجاح الفكرة واستمراريتها، ويعمل على نقل خبراته النظرية والعملية لهؤلاء الشباب.
كما شدد العواملة على أن مجلس المحافظة لن يدخر جهدا في المواكبة الحقيقية لتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، في تمكين الشباب وتفعيل دورهم وتعزيز انخراطهم في العمل العام، وذلك من خلال تأهيلهم لأدوار مستقبلية وإعداد قادة مستقبليين في العمل العام والعمل الخدمي، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التطلعات المستقبلية للوطن، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الشراكة مع هيئة شباب كلنا الأردن ومؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المحلي، لإنجاح فكرة المجلس الاستشاري الشبابي.
يشار إلى أن مجلس محافظة البلقاء، خصص في موازنته للعام المقبل، لقطاع الشباب 1,448,000 دينار من أصل إجمالي الموازنة البالغة 10,203,000 دينار، وذلك بعد قطاعات التربية والتعليم بواقع 1,565,000 دينار، ثم القطاع الصحي 1,525,000 دينار، وقطاع الأشغال العامة 1,245,000 دينار، بينما توزعت بقية المخصصات على مختلف القطاعات الأخرى.
ومن بين أبرز مشاريع القطاع الشبابي التي يجري العمل عليها، هي إنشاء مدينة رياضية متكاملة في مجمع الأمير الحسين الرياضي في مدينة السلط، وكذلك إنشاء مركز شباب يرقا وصالة عيرا متعددة الأغراض.
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