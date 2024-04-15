لاعبو الرمثا يمهلون الإدارة حتى الخميس.. محترف الجليل يرحل احتجاجا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

لاعبو الرمثا يمهلون الإدارة حتى الخميس لصرف الراتب أو مواجهة الإضراب

أمهل لاعبو فريق الرمثا لكرة القدم، إدارة النادي، بضرورة صرف راتب ونصف الراتب على أقل تقدير، في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل، أو مواجهة إضراب اللاعبين واحتجابهم عن التدريبات.

وكان يفترض أن تقوم الإدارة بلقاء اللاعبين وتسليمهم جزءا من رواتبهم، ولكن رئيس النادي اعتذر في الأيام الماضية ، بسبب ارتباطاته في اجتماعات أندية المحترفين.

اللاعبون توجهوا بخطاب إلى النادي، أنهم سيمهلون الإدارة حتى يوم الخميس، لصرف جزء من المستحقات المتأخرة، مشترطين الحصول على راتب ونصف الراتب على أقل تقدير. وينتظر أن يخوض فريق الرمثا يوم الخميس المقبل، مباراة ودية أمام فريق الحسين إربد على ملعب زبدة، ومن ثم تسلم المستحقات أو التوجه نحو إضراب عن التمارين لحين الحصول على الرواتب المتأخرة.

الرياضيون يساندون قطيشات

هب الرياضيون من مختلف مناطق المملكة، لتقديم واجب العزاء للشخصية الرياضية المعروفة جهاد قطيشات، الذي يتولى حاليا منصب نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة.

واندفع الرياضيون لتقديم واجب العزاء لقطيشات بوفاة والدته التي وارى جسدها التراب يوم أمس، حيث تواجد عدد كبير من نجوم الرياضية في مراسم الدفن أو من خلال التواجد في مقر العزاء، أو من خلال الاتصالات الهاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي. وسبق لقطيشات وأن مثل المنتخب الوطني ونادي السلط لاعبا ومدربا في كرة اليد، كما شغل منصب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، حيث قاد الفريق لإحراز لقب الدوري رغم الصعوبات التي واجهته في تلك الفترة، قبل أن ينتقل للمساهمة في تطوير الكرة الطائرة.

ويعتبر قطيشات من الشخصيات الرياضية المحبوبة، لجراءته ومهنيته وحرصه على الإنجاز في كل مكان يتواجد فيه.

محترف الجليل يرحل احتجاجا

رحل المحترف السوري في فريق الجليل لكرة القدم عمر عبدالرزاق، عن النادي احتجاجا على عدم إشراكه في المباريات.

وتعاقد فريق الجليل لكرة القدم مع عبدالرزاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية (بين مرحلتي الذهاب والإياب)، حيث حضر اللاعب ولكنه لم يشارك في المباريات بقرار فني، الأمر الذي دفعه للاعتذار عن إكمال المهمة مع الجليل.

عبدالرزاق وعقب المباراة الأخيرة لفريقه بالدوري، غادر الملعب وأبلغ النادي أنه لن يعود للفريق بسبب ظروف خاصة، فيما قال مقربون منه إنه كان عاتبا على عدم إشراكه في المباريات.

صواريخ إيران ومسيراتها تربك التحكيم الأردني

تسببت الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة التي اطلقتها إيران على الكيان الصهيوني السبت الماضي، في إرباك الكوادر التحكيمية الأردنية التي كانت تستعد لرحلات خارجية في مهمات أسيوية.

الضربات الصاروخية تسببت في إيقاف حركة الطيران في أكثر من دولة من ضمنها الأردن، ما تسبب في إلغاء رحلات طيران كان يفترض أن يستقلها حكام أردنيون لتحكيم مباريات آسيوية، ما تسبب في وصول الحكام في اليوم التالي متأخرين، فيما لم يستطع آخرون السفر. وعلى سبيل المثال، كان يفترض أن يغادر طاقم الحكام الأردني الذي يضم أدهم مخادمة وأحمد مؤنس ومحمد بكار إلى الإمارات يوم السبت الماضي، لإدارة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا والمقررة اليوم، قبل أن يتم تأجيل رحلتهم بسبب إغلاق المجال الجوي.

وكانت هناك محاولات لتأمين وصول الطاقم التحكيمي إلى الإمارات في ساعة متأخرة أمس، وإذا لم تنجح هذه المحاولات فهناك إمكانية لتغيير الطاقم بآخر من منطقة الخليج. ووفق المعلومات أيضا، فإن مراقب الحكام الأردني ناصر درويش، كان يفترض أن يغادر إلى مدينة كربلاء العراقية، لمراقبة مباراة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، قبل أن تفشل جهوده بالسفر بسبب إلغاء رحلة الطيران، وبالتالي الاحتجاب عن المباراة، إلا في حال تم تكليفه بمراقبة الحكام من خلال "أون لاين"، أو متابعة المباراة عبر الشاشة الصغيرة.

مقاعد البدلاء في السلط عامرة بالنجوم

كشف مراقب لمباريات دوري المحترفين لكرة القدم، أن مقاعد البدلاء في فريق السلط عامرة بالاسماء والنجوم المعروفين في الساحة الكروية المحلية.

وتطرق المتحدث إلى أسماء أمثال خليل بني عطية والمحترف المصري أحمد شمس الدين وإبراهيم دلدوم وسيف بشابشة ومحمود جمال، مبديا دهشته من عدم إشراك هؤلاء اللاعبين، رغم قناعته التامة بأن ذلك من اختصاص المدير الفني فقط.

المتحدث أكد احترامه للجهاز الفني في فريق السلط، معتبرا أن التشكيلة من صلاحياته بشكل تام، ولكنه أراد لفت النظر إلى الأسماء المعروفة التي تجلس على دكة البدلاء في فريق السلط الذي ظهر بشكل أفضل في مرحلة الإياب من الدوري.

هل انتهى الموسم الكروي للمناصرة؟

يواصل لاعب فريق السلط عمر المناصرة، احتجابه عن الفريق، بسبب معاناته من إصابة اجبرته على الابتعاد عن الفريق.

المعلومات ترجح أن موسم المناصرة مع السلط انتهى، بسبب صعوبة عودته للعب في هذا الموسم الذي تبقى على نهايته 6 جولات فقط.

تواصل أعمال الصيانة في ستاد القويسمة

ما تزال أعمال الصيانة متواصلة في ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، الذي يخضع لعملية إعادة هيكلة منذ عام تقريبا.

ولم يستضف الملعب في الموسم الحالي أيا من المباريات، باستثناء مباريات بطولة السيدات المشتركة مع أندية السعودية، والتي تم فتح أبواب الملعب لإقامتها بشكل استثنائي، قبل العودة لإغلاقه أمام المنافسات المحلية.

ويتوقع أن يكون الملعب جاهزا لاستقبال مباريات كرة القدم، خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.





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كواليس النجوم

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