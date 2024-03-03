مدربو المنتخب يصلون اليوم باستثناء عموتة.. 8 آلاف دينار تحرم السرحان من التسجيل

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدربو المنتخب يصلون اليوم

ينتظر أن يصل في ساعة متأخرة من مساء اليوم، الطاقم الفني المغربي للمنتخب الوطني لكرة القدم، باستثناء المدير الفني الحسين عموتة الذي يعود يوم 9 الشهر الحالي.

ويصل اليوم المدرب المساعد هشام الإدريسي ومدرب اللياقة ومحلل الأداء، فيما يتواجد المدرب العام مصطفى خلفي في عمان، ولم يغادر إلى المغرب في الفترة الماضية.

ويستعد المنتخب الوطني للقاء منتخب باكستان يومي 21 و26 الشهر الحالي، في اطار منافسات تصفيات كأس العالم.

8 آلاف دينار تمنع السرحان من التسجيل

يعاني نادي مغير السرحان، من عدم القدرة على تسجيل لاعبين جدد في فريق كرة القدم، بسبب حرمانه رسميا نتيجة عدم دفعه لحوالي 8 آلاف دينار للاعبين في الفريق.

وكان مغير السرحان يستعد لتعزيز صفوف الفريق، قبل أن يتفاجأ بعقوبة الحرمان من التسجيل، نتيجة مستحقات مالية مترتبة على صندوقه الذي يعاني من أزمة مالية صعبة جدا، دفعته للتقصير في صرف رواتب اللاعبين بانتظام.

ويعاني أكثر من ناد محلي في دوري المحترفين، من نفس مشكلة مغير السرحان، في مشهد يؤكد حاجة الأندية لحل جذري للتغلب على مشكلة شح الموارد المالية التي تغطي المصاريف.

"مغص" سبب التبديل الإجباري للعطار

المغص الشديد، كان سببا في التبديل الاجباري والسريع للاعب الحسين إربد عبدالله العطار، خلال مباراة فريقه أول من أمس أمام فريق السلط، ضمن منافسات دوري المحترفين.

العطار دخل إلى الملعب تقريبا في منتصف الشوط الثاني بديلا للاعب، قبل أن يلعب عشر دقائق تقريبا ومن ثم استبداله بعد أن شعر بحالة من المغص الشديد وبشكل مفاجئ.

الجهاز الفني لفريق الحسين بقيادة جمال محمود، تفاجأ بوضع لاعبه، وحاول اقناعه بالتريث لمعرفة تأثير المغص، من أجل استكمال المباراة، وهو ما لم يحصل، ما اضطر المدرب لاستبداله باللاعب مصعب اللحام.

يزن العرب ضمن المرشحين لأفضل لاعب في الدوري القطري

دخل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب، المحترف في فريق معيذر القطري، ضمن قائمة اللاعبين الستة المرشحين للفوز بجائزة افضل لاعب في الجولة الخامسة عشرة من الدوري القطري.

ويتنافس على هذه الجائزة اللاعبون إلى جانب يزن العرب كل من: أكرم عفيف وردجر جيديس وفيكتور لكحل وعمر باري وياسين براهيمي.

وكان العرب وقع على كشوفات فريق معيذر القطري، قبل لحظات من اغلاق باب التسجيل، وخلال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا التي اختتمت الشهر الماضي في قطر.

هل يطلب "الأولمبي" بتمديد إيقاف الدوري ؟

تفيد المعلومات أن المنتخب الأولمبي لكرة القدم، لديه رغبة باستمرار توقف دوري المحترفين، خلال فترة الأسبوعين التي تقع بين انتهاء المنتخب من المشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في السعودية اعتبارا من يوم 20 الشهر الحالي، وبين المشاركة في كاس آسيا لمنتخبات سن 23 التي تنطلق في قطر منتصف نيسان (إبريل) المقبل.

ولم يفصح المنتخب الأولمبي عن هذه الرغبة، خوفا من احتجاج شديد من الأندية التي تعارض فترات التوقف الطويلة، ولكنه يرغب ضمنا بإيجاد حل لهذه الفترة التي يحتاج فيها المنتخب لمواصلة تجميع لاعبيه قبل الذهاب إلى قطر، من أجل تجهيز نجوم الفريق للمرحلة المقبلة والصعبة.

اتحاد كرة القدم لم يفصح عن أجندة المرحلة المقبلة التي تلي فترة توقف دوري المحترفين اعتبارا من الأسبوع المقبل، الأمر الذي جعل كل الخيارات متاحة، بانتظار التنسيق مع المنتخب والأندية في هذا الموضوع، تمهيدا لاتخاذ القرار الأكثر دقة.

الحكم فيصل مرشح للتواجد بكأس آسيا تحت 23

يعتبر الحكم الدولي الأردني أحمد فيصل، مرشحا للتواجد في نهائيات أسيا التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني.

ولم تصدر بوادر عن تواجد حكام أردنيين آخرين في هذه البطولة باستثناء أحمد فيصل، على أمل أن يرتفع عدد الحكام الأردنيين في البطولة لاحقا.

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كواليس النجوم

• المنتخب الوطني للتايكواندو، استثمر معسكره التدريبي في مدينة جدة السعودية، للقيام بأداء مناسك العمره في مكة المكرمة التي قضى فيها المنتخب وقتا طويلا للعبادة.

• متابعون توقعوا أن يشهد الأسبوع الحالي من دوري المحترفين لكرة القدم، حديثا كثيرا عن التحكيم في ظل الملاحظات السلبية التي خرجت حتى الآن تعليقا على المباريات التي جرت خلال اليومين الماضيين.

• عدد أندية المحترفين لكرة القدم، التي بدأت بالتخلي عن فكرة معسكر مغلق في الفندق قبيل المباراة الرسمية بيوم واحد أو يومين، في ارتفاع مستمر لاسباب عديدة ابرزها التكلفة المالية لمثل هذه المعسكرات، خاصة وأن الاندية تعاني من أزمات مالية خانقة.. في المواسم الماضية الأندية خاصة المنافسة منها، كانت تحرص وبشكل مستمر على الدخول في معسكر بالفندق قبيل المباريات، قبل أن يتراجع هذا النهج في الفترة الحالية.