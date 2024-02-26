الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الذهب تتراجع 0.3% عالميا

أسعار الذهب تتراجع 0.3% عالميا
أسعار الذهب تتراجع 0.3% عالميا

تراجعت أسعار الذهب ،اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدًا من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية،تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2030.9 دولار للأوقية،ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2040.6 دولار للأوقية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 896.95 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.23 دولار. وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.86 دولار للأوقية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
النفط يواصل خسائره عالميا

النفط يواصل خسائره عالميا

منذ2 ساعة
ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

22 شباط 2024
نفط خام - (تعبيرية)

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط

21 شباط 2024
Gold-Prices

أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع

19 شباط 2024
اقرأ أيضا
النفط يواصل خسائره عالميا

النفط يواصل خسائره عالميا

منذ2 ساعة
1

الذهب يرتفع ويسجل مكاسب أسبوعية 1.25 %

25 شباط 2024
thumbs_b_c_24865eb6761a725ee86b9f70de3ed2df

35 مليار دولار.. مصر توقع مع الإمارات "أكبر استثمار مباشر"

24 شباط 2024
استمرار انسحاب الاستثمار الأجنبي من السوق الإسرائيلية

نيلسن الأميركية تنسحب من السوق الإسرائيلي

24 شباط 2024
استقرار الدولار مع قرب إعلان بيانات التضخم الأميركي

ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

23 شباط 2024
ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

22 شباط 2024
افكار و مواقف

خذلان غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

نفترض أنهم أردنيون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

3 مسارات تتحالف في توقيت خطير

ماهر أبو طير |اليوم

دموع تماسيح

جهاد المنسي |اليوم

حماس ما بعد الحرب

نضال منصور |اليوم

الأردن القوي المنيع هو القادر على دعم فلسطين

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الأزمة والعبرة !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

إنجاز آسيا.. كلام الليل يمحوه النهار؟

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات | منذ15 ساعة
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات | منذ15 ساعة
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات |24 شباط 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر
 
 