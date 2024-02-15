الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدولار يستقر والين الياباني يرتفع

العملات
الين والدولار

استقر الدولار دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الخميس مع سعي المستثمرين لحساب متى سيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يعلق فيه مسؤولو البنك المركزي على بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء.

وابتعد الين عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار والذي سجله يوم الثلاثاء رغم تعرضه لضغوط جديدة هذا الأسبوع إذ أظهرت بيانات انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود وانكماشه بشكل غير متوقع لربعين متتاليين بسبب ضعف الطلب المحلي.

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وأثارت بيانات التضخم الأمريكية توقعات بأن يعلن الاحتياطي الاتحادي أول خفض لسعر الفائدة في منتصف العام. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار

المستهلكين 3.1 بالمئة في يناير على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بارتفاعها 2.9 بالمئة.


وتتوقع السوق حاليا عدم خفض أسعار الفائدة في مارس مقارنة مع رهانات بنسبة 77 بالمئة قبل شهر على أن تخفيضات أسعار الفائدة ستبدأ في ذلك الوقت، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.


وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 60 بالمئة أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في مايو.


وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أوستان جولسبي أمس الأربعاء إن البنك المركزي سيظل على المسار لبلوغ معدل التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة حتى لو كان التضخم أعلى قليلا من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة.


وحذر من الانتظار لفترة طويلة قبل خفض أسعار الفائدة.


وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، متماسكا دون أعلى مستوى جديد له في ثلاثة أشهر عند 104.97 والذي لامسه أمس الأربعاء، وذلك قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير لاحقا اليوم الخميس. وبلغ المؤشر في أحدث التعاملات 104.69 نقطة.


وصعد الين 0.23 بالمئة مقابل الدولار عند 150.26 مواصلا ارتفاعه بعد أن حذر مسؤولون في اليابان من تحركات الين "السريعة" في اليوم السابق وعلى الرغم من الأرقام الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع اليوم الخميس.


وتسبب هذا التراجع في خسارة اليابان للقبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لتحل محلها ألمانيا.


فيما هبط الدولار الأسترالي بعد مجموعة ضعيفة من بيانات الوظائف، لينخفض 0.15 بالمئة إلى 0.648 دولار.


كما نزل النيوزيلندي 0.06 بالمئة إلى 0.60825 دولار.


وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 1.2558 دولار قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا اليوم الخميس.


ولم يطرأ تغير كبير على اليورو ليستقر عند 1.0727 دولار.


وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.67 بالمئة إلى 52120.55 دولار.

وصعدت إلى 52544.51 دولار في وقت سابق من الجلسة متجاوزة أعلى مستوى في 25 شهرا عند 52079 دولارا والذي لامسته أمس الأربعاء.


وتجاوز إجمالي القيمة المستثمرة في بتكوين تريليون دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021.-رويترز

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