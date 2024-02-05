الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في 8 أسابيع

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع أمام عملات رئيسية اليوم الاثنين مع تراجع رهانات المتعاملين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام في ضوء استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي.



وانخفض الين والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى المستويات في شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، كما هبط اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر عند 1.07675 دولار. وسجلت العملة الموحدة 1.0782 دولار في أحدث التعاملات.

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وتراجع الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.2610 دولار بعدما انخفض في وقت سابق إلى 1.25985 دولار ليسجل أدنى مستوى له منذ 17 يناير.



وارتفع مؤشر الدولار إلى 104.18 مقابل سلة من العملات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول. واستقر في أحدث التعاملات عند 104.02 نقطة.



وتراجعت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة على خلفية تقرير الوظائف الأمريكية القوي الذي صدر يوم الجمعة وفاق توقعات السوق بكثير، مما يؤيد تصريحات جيروم باول رئيس المجلس في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي بأن خفض أسعار الفائدة في مارس آذار مستبعد.



ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة تقل عن 20 بالمئة أن يبدأ مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة في مارس آذار مقارنة بنحو 50 بالمئة تقريبا قبل أسبوع.



وفي برنامج (60 دقيقة) الإخباري على شبكة سي.بي.إس، قال باول مساء أمس الأحد إن مجلس الاحتياطي قد "يتحلى بالحذر" في قراره بشأن موعد خفض أسعار الفائدة في ظل وجود اقتصاد قوي يمنح المسؤولين في البنك المركزي وقتا للتأكد من أن التضخم سيستمر في التباطؤ.



وارتفع الين بشكل طفيف في أحدث التعاملات إلى 148.36 للدولار بعدما وصل إلى أدنى مستوى له عند 148.82 أمام الدولار في وقت سابق من الجلسة.



وعوض الدولار الأسترالي خسائره وارتفع 0.05 بالمئة إلى 0.65145 دولار أمريكي بعدما انخفض إلى 0.64865 دولار في وقت سابق من اليوم.



وصعد الدولار النيوزيلندي 0.14 بالمئة إلى 0.60735 دولار أمريكي من 0.6048 دولار.



وقفزت عوائد سندات الخزانة أيضا وسط توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول مع صعود عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس عادة توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، بأكثر من أربع نقاط أساس تقريبا إلى 4.4159 بالمئة.



وزادت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.0656 بالمئة.



وانخفض اليوان في التعاملات خارج الصين إلى 7.1999 مقابل الدولار بما يتفق مع أدنى مستوى سجله في 17 يناير كانون الثاني.



وهبط اليوان في التعاملات داخل الصين إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين عند 7.2225 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة، وسجل في أحدث التعاملات 7.2121 للدولار.- رويترز

