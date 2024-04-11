الذهب يرتفع وسط التوتر الجيوسياسي

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلا 2334.64 دولار للأونصة. وسجل الذهب ارتفاعات قياسية لثماني جلسات تداول على التوالي حتى الثلاثاء.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2352.40 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.كما ارتفعت أسعار الذهب 14 بالمئة حتى الآن هذا العام بدفعة من عمليات شراء قوية من بنوك مركزية والإقبال على الملاذ الآمن مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والطلب المرتفع من الصناديق التي تواكب اتجاهات السوق.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.93 دولار للأونصة بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ حزيران/ يونيو 2021 أمس الأربعاء، وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 972.60 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1056.31 دولار. (بترا)