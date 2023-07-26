الأربعاء 26 تموز 2023
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3 % نمواً متوقعاً للاقتصاد العالمي

ارتفاع-الاقتصاد-العالمي
الاقتصاد العالمي
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، مقدراً أن المخاطر قد تراجعت في الأشهر الأخيرة بعد أن تجنبت الولايات المتحدة التخلف عن سداد الديون، قال صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتوسع بنسبة 3 % في عام 2023، بدلاً من التوقعات السابقة بـ 2.8 %.اضافة اعلان

ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ التضخم إلى 6.8 % هذا العام - مقارنة مع توقع 7 % في أبريل مقابل 8.7 % في عام 2022. لكن الصندوق رفع أيضاً توقعاته لزيادة تكلفة المعيشة في عام 2024 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 5.2 %، قائلاً إنه يتوقع أن تنخفض الأسعار الأساسية، التي تستبعد الغذاء والطاقة، بشكل تدريجي أكثر من ذي قبل.

ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.8 % هذا العام، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أبريل، قبل أن يتباطأ إلى 1.5 في عام 2024.

يرى صندوق النقد الدولي أن الصين ستتوسع بنسبة 5.2 % هذا العام، دون تغيير عن توقعاته السابقة.

ورفع توقعات النمو للمملكة المتحدة إلى 0.4 %، زيادة توقعات نمو روسيا إلى 1.5 %، والبرازيل إلى 2.1، نقلا عن بلومبرغ.

سينكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.3 %، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يتراجع أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1 %.

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