3 % نمواً متوقعاً للاقتصاد العالمي

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ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ التضخم إلى 6.8 % هذا العام - مقارنة مع توقع 7 % في أبريل مقابل 8.7 % في عام 2022. لكن الصندوق رفع أيضاً توقعاته لزيادة تكلفة المعيشة في عام 2024 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 5.2 %، قائلاً إنه يتوقع أن تنخفض الأسعار الأساسية، التي تستبعد الغذاء والطاقة، بشكل تدريجي أكثر من ذي قبل.ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.8 % هذا العام، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أبريل، قبل أن يتباطأ إلى 1.5 في عام 2024.يرى صندوق النقد الدولي أن الصين ستتوسع بنسبة 5.2 % هذا العام، دون تغيير عن توقعاته السابقة.ورفع توقعات النمو للمملكة المتحدة إلى 0.4 %، زيادة توقعات نمو روسيا إلى 1.5 %، والبرازيل إلى 2.1، نقلا عن بلومبرغ.سينكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.3 %، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يتراجع أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1 %.