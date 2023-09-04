الإثنين 04 أيلول 2023
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العقبة تسجل 100 نوع من الطيور المهاجرة

ميناء العقبة - (أرشيفية)
ميناء العقبة - (أرشيفية)
سجل مرصد طيور العقبة في أيلة نحو 100 نوع من الطيور المهاجرة، منها ثلاثة أصناف نادرة، وواحد لأول مرة يحط في أيلة للاستراحة ليتمكن من إكمال رحلة الهجرة.اضافة اعلان

يشار إلى أن الأوزة الغراء الصغيرة "من الأنواع الهشة والمهددة بالانقراض على مستوى العالم"، والتي توجد وتتكاثر في المناطق القريبة من القطب الشمالي، تلتقي في واحة أيلة مع الأوز الفرعوني أو المصري، وهو من الأنواع الموجودة في النصف الجنوبي للقارة السمراء، فيما تفصل المسافات البعيدة المناطق التي يوجد فيها هذان النوعان حتى أن مسارات هجرتهم قد لا تجمع بينهم.

وفي عام 2011 جرى تسجيل الأوز الفرعوني لأول مرة في مرصد طيور العقبة، والأوزة الغراء الصغيرة في عام 2018.

ويستطيع مراقب الطيور في واحة أيلة مشاهدة هذين النوعين سويا، وكذلك في مسار ريشة أيلة لمراقبة الطيور الذي يعد نقطة جذب مهمة للطيور المهاجرة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

ومنذ سنوات وبالتعاون مع الجمعية الملكية الخاصة لحماية الطبيعة، أجريت دراسة أثر الموائل في أيلة على استقطاب الطيور، وتقديم الاستشارات الفنية الخاصة بزيادة الموائل وفقاً لأفضل الممارسات البيئية، وتعزيز موقع أيلة في مجال السياحة والبيئة، واستقطاب المهتمين بمراقبة الطيور، والترويج السياحي بالمنطقة. (بترا)
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