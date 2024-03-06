الأربعاء 06 آذار 2024
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خطة لتطوير مدينة الأمير حمزة للشباب في العقبة

مدينة الأمير حمزة للشباب
مدينة الأمير حمزة للشباب

العقبة - تجسد مدينة الأمير حمزة للشباب مدينة رياضية شبابية نموذجية متكاملة على أعلى المستويات الحديثة في مجال الرياضـة والشباب والتي تم إنشاؤها في عهد جلالة  الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وتعد مدينة الأمير حمزة للشباب من أهم المرافق الرياضية في محافظة العقبة تخدم الحركة الرياضية والشبابية في المحافظة وباقي مناطق المملكة نظراً للمناخ المعتدل شتاء لإقامة المعسكرات التدريبية للأندية والمنتخبات الوطنية.

وقال مدير مدينة الامير حمزة للشباب احمد الحسن ان  فكرة إنشاء مدينة الأمير حمزة للشباب بدأت في عام 2006، حيث اشتملت على ستاد رياضي لكرة القدم إضافة إلى وجود المسبح الأولمبي بالقياس الدولي 50م×25م عمق 2م ومسبح داخلي نصف اولمبي والذي يقدم خدمات السباحة والترويح للمجتمع المحلي والحركة الرياضية في العقبة وضيوف العقبة من باقي محافظات المملكة بحيث أصبح من المرافق الحيوية للشباب من خلال خدمات السباحة وإقامة البطولات المحلية بالتعاون مع الاتحاد  الملكي الأردني للرياضات البحرية، كما تضم المدينة صالة اللياقة البدنية الخاصة بالسيدات والتي يجري العمل على توسعتها لرفع الطاقة الاستيعابية لها، كما تضم ملعب خارجي متعدد الاستعمالات لألعاب كرة السلة والطائرة والتنس الأرضي، إضافة إلى مضمار رياضي وممشى ومنطقة ألعاب للاطفال تخدم رواد المدينة من أبناء المجتمع المحلي وتستضيف المدينة مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية.

وبين الحسن أن وزارة الشباب تتجه نحو استحداث وتطوير المرافق الرياضية في المدينة من حيث استحداث  قاعات رياضية والملاعب والتنس الأرضي والطائرة الشاطئية وقاعات اللياقة البدنية والصالات الرياضية والقاعات المغلقة، مبينا أنه سيتم إعادة تأهيل مرافق المسبح الأولمبي لامكانية استضافة البطولات العربية والدولية للسباحة،  كما تم طرح عطاء الدراسات الخاص بإنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض وعطاء دراسات آخر يعنى بتوسعة مباني إدارة المدينة، مؤكدا انه تم الانتهاء من عطاء الدراسات الخاص بمشروع نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لمدينة الأمير حمزة وستباشر الوزارة بطرح عطاءات التنفيذ للمشروع خلال هذا العام.

وقال الحسن إن العمل جار على قدم وساق في تنفيذ خطة تطوير المدينة، مؤكداً أنها تتضمن تطوير وتأهيل ملعب كرة القدم والمحافظة على أرضيته المزروعة بالعشب الطبيعي، مشيرا إلى أن وزارة الشباب تجري حالياً دراسات لتوسعة وتطوير الملعب ومرافقه الخدمية، وإعادة تأهيل وتوسعة المدرجات وغرف اللاعبين والحكام وأعمال الإنارة بما يتوافق والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم والاتحاد الدولي لإقامة المباريات، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الاردني لكرة القدم وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومحافظة العقبة ومجلس المحافظة.

وبين أن تطوير الملعب الذي يعد أول ملعب عشب طبيعي في العقبة يدعم التوسع بإقامة البطولات الكروية واستقبال الفرق العربية والعالمية ويخدم المنتخبات الوطنية والأندية، من خلال استضافة المعسكرات التدريبية خاصة في فصل الشتاء.

وأكد الحسن أن التنسيق المتواصل والتشاركية مع مختلف المؤسسات الرسمية ومجلس المحافظة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إطار تطوير وتفعيل مختلف مرافق المدينة لخدمة للشباب والمجتمع المحلي والزوار من محافظات المملكة كافة.

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