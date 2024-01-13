السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الزرقاء: استبدال وحدات الإنارة التقليدية بموفرة للطاقة

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بلدية الزرقاء
باشرت بلدية الزرقاء باستبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات إنارة موفرة للطاقة "ليد" في جميع شوارع المحافظة، ضمن عطاء قامت بطرحه وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتشارك مع وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى.اضافة اعلان
وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني في تصريح صحفي اليوم السبت، إن البلدية ستعمل على استبدال وحدات الإنارة التقليدية المتهالكة منذ عشرات السنين بوحدات موفرة للطاقة "ليد" تشمل جميع الشوارع، مشيراً إلى أنه تم تركيب 600 وحدة إنارة من بداية حدود حي المصفاة وباتجاة باقي الشوارع والأحياء على التوالي.
وأفاد بأن وحدات الإنارة الموفرة للطاقة تتمتع بمواصفات وكفاءة عالية ومكفولة لمدة سبع سنوات، كما أن كلفة تشغيلها أقل بكثير من الوحدات التقليدية، ما سيؤدي إلى خفض فاتورة الإنارة الى 50 بالمئة من الفاتورة الحالية عند الانتهاء من المشروع التي تصل حالياً إلى مليون وخمسمئة ألف دينار سنوياً.
وعبر المومني عن شكره وتقديره إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الطاقة والثروة المعدنية ومدير شركة الكهرباء وكهرباء الريف وجميع القائمين والمشرفين على المشروع.
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