تربية الرصيفة تطلق مبادرة الرؤية الملكية لزراعة 10 مليون شجرة

مندوباً عن مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، الدكتور فيصل الهواري، أطلق مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ احمد الشديفات المبادرة الوطنية لزراعة 10 مليون شجرة خلال 10 سنوات على مستوى الوزارة اليوم الأربعاء 6-3-2024 في مدرسة عبد الله بن مسعود الثانوية للبنين.

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وتأتي المبادرة ضمن خطط الوزارة لتنفيذ الرؤية الملكية والمبادرة الوطنية لزراعة 10 مليون شجرة خلال 10 سنوات لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.



وفي بداية الحفل، رحّب مدير المدرسة الأستاذ سامر الخطيب بمندوب مدير إدارة التعليم العام، مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة، ورئيس مجلس التطوير التربوي وأعضاء مجالس التطوير ورئيس قسم التعليم العام الأستاذ أكرم أبو قطام ورئيس قسم الإعلام الأستاذ داود خليفة وعضو قسم الإعلام الصحفي الأستاذ عمر الزاغ ومسؤول العمل التطوعي ومسؤول الكشافة والمرشدات في قسم النشاطات التربوية القائد عثمان الفاخوري والسادة مديرو المدارس المشاركة والسادة المشرفون التربويين والشرطة المجتمعية ومندوب بلدية الرصيفة.



من جانبه، أكد الشديفات في كلمة له، أهمية هذه المبادرة، مؤكداً حرص جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، على الزراعة مؤكدا رؤى جلالته التي منحت الزراعة في الأردن أولوية كبرى، إضافة إلى مبادرات وزارة التربية والتعليم لزيادة الرقعة الخضراء وتوفير بيئة مدرسية مناسبة خاصة بعد التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.



وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الرسمية في اللواء، حيث تبرعت بلدية الرصيفة ممثلة برئيس البلدية الإعلامي شادي الزيناتي، لتزويد المدرسة بأشتال الشجر لزراعتها.