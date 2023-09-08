الجمعة 08 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

توليد الكهرباء المركزية تقدم وحدات سكنية للشعلة الرياضي

WhatsApp Image 2023-09-08 at 12.04.58 PM
جانب من الاحتفال

احتفال نادي الشعلة الرياضي، يوم الأربعاء، بمناسبة تبرع شركة توليد الكهرباء المركزية، بعدة وحدات سكنية يقيم عليها النادي لتسجل من ضمن أملاكه.

الاحتفال الذي رعاه، رئيس مجلس النواب، النائب أحمد الصفدي، حضره النواب سلامة البلوي وعمر الزيود وهايل عياش، ومتصرف لواء الهاشميه بندر الزبن وعدد من الأعيان والنواب السابقين وشيوخ ووجهاء محافظة الزرقاء ولواء الهاشمية وعدد من رؤساء أندية المحافظة.

اضافة اعلان

 



وقال الصفدي، في كلمته خلال الاحتفال، إن مجلس النواب يسير على هدي من التوجيهات الملكية في دعم الشباب والحركة الرياضية، لافتا إلى أن الجميع يتطلع إلى توسيع آفاق أنشطة الأندية، فهي بما تحظى به من قواعد جماهيرية، قادرة على رفد المشروع الوطني الكبير بالكفاءات والخبرات، وهو المشروع الذي أراد سيد البلاد أن نبدأ به المئوية الثانية للدولة، عبر تحديث منظومتنا السياسية والاقتصادية والإدارية.


وأضاف الصفدي إن شبابنا بما يمتلك من طاقات ومهارات، قادر بالفعل على إحداث الأثر والتأثير الإيجابي نحو تحقيق الغاية الملكية الأسمى، في رسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي تقوم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء، مؤيد السمان في كلمته إن الشركة وبالرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي تواجهها، والمتمثلةً بتقاعد محطاتها وانتهاء نشاطاتها في عام 2025، إلا أننا نعمل جاهدين على تقديم الدعم للمجتمعات المحلية، و منها نادي الشعلة الرياضي.

وأوضح السمان أن التبرع بالوحدات السكنية التي يقوم عليها النادي دليل على حرص الشركة ومجلس ادارتها للقيام بالواجب تجاه الشباب، وليتمكن النادي من تطوير نفسه لتقديم الخدمة اللازمة لأبناء الوطن.

وتقدم السمان من إدارة النادي ممثلة برئيسه هاني البوريني بالشكر الجزيل على الحفل الكريم، ومن جميع اهل لواء الهاشمية ورئيس بلدية الهاشمية عبد الرحيم القلاب والمجلس البلدي.

وقدمت شركة توليد الكهرباء وشركة اكوبور عدة مشاريع لخدمة للمجتمع المحلي أبرزها؛ دعم بلدية الهاشمية وإعادة تأهيل ملعب الخماسي بالقرية الحضارية وإنشاء ملاعب بقرى بني هاشم وبناء وصيانة غرف صفية بمنطقة الفيحاء والهاشمية.

من جهته، رحب رئيس النادي هاني عفانة البوريني بضيوف لواء الهاشمية، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، شاكرا رعايته وحضوره، ورئيس مجلس إدارة توليد الكهرباء على مساندتهم أبناء المجتمع المحلي وخدمة الرياضة والشباب في اللواء.

















1384935803c36564ae4039f964866bd38b6decbc06

الصادرات التجارية للزرقاء 22.7 مليون دينار في آب 02 أيلول 2023

إغلاق محل - (تعبيرية) (1)

الرصيفة: إغلاق أربع منشآت بناء على قانون مراقبة سلوك الأحداث 01 أيلول 2023

إطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي في مدارس الرصيفة

إطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي في مدارس الرصيفة 28 آب 2023

20155121016RN822

وفاة حدث إثر طعنه بمشاجرة في الزرقاء 25 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-09-08 at 5.21.02 PM

الميثاق لـ معلمي الزرقاء.. "المعلم" ساهم في بناء الاردن وأقطار عربية

منذ 24 دقيقة
961ea2ef-dc-cover-0mqvl4f1pdc3h6qi7n636br2b2-20160826012206.medi_-e1677575975640

الكلاب الضالة تثير الهلع بين سكان حي المصانع في الزرقاء

منذ6 ساعة
مخيم الأزرق - (أرشيفية)

تخصيص موارد مالية لاستحداث "الإنذار المبكر" في الأزرق

07 أيلول 2023
1693909348038

مستثمرو الإسكان في اربد يطالبون بتوحيد مرجعياته

05 أيلول 2023
سيارات - (تعبيرية)

السيارات الكهربائية تشكل 47 % من إجمالي التخليص في حرة الزرقاء

04 أيلول 2023
أرز

ضبط 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك في الزرقاء

02 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
 