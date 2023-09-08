توليد الكهرباء المركزية تقدم وحدات سكنية للشعلة الرياضي

محمود الشرعان

احتفال نادي الشعلة الرياضي، يوم الأربعاء، بمناسبة تبرع شركة توليد الكهرباء المركزية، بعدة وحدات سكنية يقيم عليها النادي لتسجل من ضمن أملاكه.



الاحتفال الذي رعاه، رئيس مجلس النواب، النائب أحمد الصفدي، حضره النواب سلامة البلوي وعمر الزيود وهايل عياش، ومتصرف لواء الهاشميه بندر الزبن وعدد من الأعيان والنواب السابقين وشيوخ ووجهاء محافظة الزرقاء ولواء الهاشمية وعدد من رؤساء أندية المحافظة.



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وقال الصفدي، في كلمته خلال الاحتفال، إن مجلس النواب يسير على هدي من التوجيهات الملكية في دعم الشباب والحركة الرياضية، لافتا إلى أن الجميع يتطلع إلى توسيع آفاق أنشطة الأندية، فهي بما تحظى به من قواعد جماهيرية، قادرة على رفد المشروع الوطني الكبير بالكفاءات والخبرات، وهو المشروع الذي أراد سيد البلاد أن نبدأ به المئوية الثانية للدولة، عبر تحديث منظومتنا السياسية والاقتصادية والإدارية.





وأضاف الصفدي إن شبابنا بما يمتلك من طاقات ومهارات، قادر بالفعل على إحداث الأثر والتأثير الإيجابي نحو تحقيق الغاية الملكية الأسمى، في رسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي تقوم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء، مؤيد السمان في كلمته إن الشركة وبالرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي تواجهها، والمتمثلةً بتقاعد محطاتها وانتهاء نشاطاتها في عام 2025، إلا أننا نعمل جاهدين على تقديم الدعم للمجتمعات المحلية، و منها نادي الشعلة الرياضي.



وأوضح السمان أن التبرع بالوحدات السكنية التي يقوم عليها النادي دليل على حرص الشركة ومجلس ادارتها للقيام بالواجب تجاه الشباب، وليتمكن النادي من تطوير نفسه لتقديم الخدمة اللازمة لأبناء الوطن.



وتقدم السمان من إدارة النادي ممثلة برئيسه هاني البوريني بالشكر الجزيل على الحفل الكريم، ومن جميع اهل لواء الهاشمية ورئيس بلدية الهاشمية عبد الرحيم القلاب والمجلس البلدي.



وقدمت شركة توليد الكهرباء وشركة اكوبور عدة مشاريع لخدمة للمجتمع المحلي أبرزها؛ دعم بلدية الهاشمية وإعادة تأهيل ملعب الخماسي بالقرية الحضارية وإنشاء ملاعب بقرى بني هاشم وبناء وصيانة غرف صفية بمنطقة الفيحاء والهاشمية.



من جهته، رحب رئيس النادي هاني عفانة البوريني بضيوف لواء الهاشمية، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، شاكرا رعايته وحضوره، ورئيس مجلس إدارة توليد الكهرباء على مساندتهم أبناء المجتمع المحلي وخدمة الرياضة والشباب في اللواء.































