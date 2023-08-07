لجنة لاستقطاب مرشحين لموقع مدير مستشفى الملك المؤسس

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قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور خالد السالم تشكيل لجنة من الخبراء لاستقطاب مرشحين لموقع مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.وتشكلت اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتورة رويدا المعايطة وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس الجامعة الهاشمية الأسبق ومدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الأسبق، وعضوية الأستاذ الدكتور محمود الشياب وهو وزير الصحة الأسبق ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأسبق ومدير عام مستشفى الملك المؤسس الأسبق، والعين الدكتور إبراهيم البدور، النائب السابق وعضو مجلس إدارة مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي حاليا.وستكون مهمة اللجنة البحث واستقطاب أسماء من أصحاب الكفاءة لشغل منصب مدير عام المستشفى وفق اسس ومعايير تناسب الموقع تضعها اللجنة.وستقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل وجداول مفاضلة والتوافق على قائمة قصيرة من المرشحين للمقابلة الشخصية ليصار بعد ذلك الى رفع التوصية باسم واحد او اكثر الى رئيس الجامعة والذي سيقوم بدوره برفع التنسيب بمن يقع عليه الاختيار بحسب تلك الاسس والمعايير الى مجلس امناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية صاحب الصلاحية في التعيين.ولمجلس الامناء الحرية في تشكيل لجان خاصة منه لتقييم التنسيبات أو إجراء مزيد من المقابلات لمن تم التسبب به او اجراء ما يراه مناسبا.ومن الجدير بالذكر ان مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي هو مؤسسة مستقلة ماليا واداريا، ويشغل رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا منصب رئيس مجلس ادارة المستشفى بحكم وظيفته، كما تشترك الجامعة والمستشفى بمجلس امناء واحد، ويتم تعيين مدير عام المستشفى بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.