الإثنين 07 آب 2023
النسخة المطبوعة

لجنة لاستقطاب مرشحين لموقع مدير مستشفى الملك المؤسس

مستشفى الملك المؤسس
مستشفى الملك المؤسس
قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور خالد السالم تشكيل لجنة من الخبراء لاستقطاب مرشحين لموقع مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي. اضافة اعلان
وتشكلت اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتورة رويدا المعايطة وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس الجامعة الهاشمية الأسبق ومدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الأسبق، وعضوية الأستاذ الدكتور محمود الشياب وهو وزير الصحة الأسبق ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأسبق ومدير عام مستشفى الملك المؤسس الأسبق، والعين الدكتور إبراهيم البدور، النائب السابق وعضو مجلس إدارة مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي حاليا.
 وستكون مهمة اللجنة البحث واستقطاب أسماء من أصحاب الكفاءة لشغل منصب مدير عام المستشفى وفق اسس ومعايير تناسب الموقع تضعها اللجنة. 
وستقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل وجداول مفاضلة والتوافق على قائمة قصيرة من المرشحين للمقابلة الشخصية ليصار بعد ذلك الى رفع التوصية باسم واحد او اكثر الى رئيس الجامعة والذي سيقوم بدوره برفع التنسيب بمن يقع عليه الاختيار بحسب تلك الاسس والمعايير الى مجلس امناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية صاحب الصلاحية في التعيين. 
ولمجلس الامناء الحرية في تشكيل لجان خاصة منه لتقييم التنسيبات أو إجراء مزيد من المقابلات لمن تم التسبب به او اجراء ما يراه مناسبا. 
ومن الجدير بالذكر ان مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي هو مؤسسة مستقلة ماليا واداريا، ويشغل رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا منصب رئيس مجلس ادارة المستشفى بحكم وظيفته، كما تشترك الجامعة والمستشفى بمجلس امناء واحد، ويتم تعيين مدير عام المستشفى بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.
WhatsApp Image 2023-08-01 at 5.06.39 PM

بلدية غرب إربد ومؤسسة التدريب المهني تعتزمان إقامة مركز تدريب مهني 01 آب 2023

Untitled-1

إربد.. ارتفاع غير مبرر بأسعار صهاريج المياه يرهق جيوب السكان 31 تموز 2023

1690820351233667300

حرب الاحتلال ضد الوجود المقدسي لتهويد "الأقصى" تأخذ منعطفا خطرا 31 تموز 2023

WhatsApp Image 2023-07-31 at 1.57.07 PM

انطلاق دورة تدريبيّة متخصصة لموظفي بلدية غرب إربد 31 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نفايات متراكمة بأحد الشوارع الرئيسة ببلدة أيدون في بني عبيد-(الغد)

تراجع الخدمات في "بني عبيد" بعد الفصل.. هل تتخلى بلدية إربد عن التزامها؟

منذ13 ساعة
Untitled-1-4 (1)

إغلاق محل معجنات وتوجيه 12 إنذارا لمنشآت في إربد

منذ20 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-05 at 5.56.34 PM

اجتماع لفريق متابعة مشروع التربية الإعلامية في اربد

05 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-04 at 11.31.04 AM

بلدية غرب إربد تشرع بازالة دوار كفريوبا

04 آب 2023
1690986426886983500

الغور: نفوق بمزارع أسماك.. خسائر لم تكن بالحسبان

02 آب 2023
شاحنات

2500 شاحنة خارج العمل بتطبيق "العمر التشغيلي"

01 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمات مرهقة

ماهر أبو طير |اليوم

بيع الوهم!

موفق ملكاوي |اليوم

حتى لا يداهمنا الوقت

جهاد المنسي |اليوم

نحن والقانون

يعقوب ناصر الدين |اليوم

"مخبى في قشوره"

نضال المجالي |اليوم

الفيصلي.. 4 محترفين خارج التشكيلة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات | منذ13 ساعة
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
 